RILEGGI LIVE Napoli-Genoa 3-0, Il Napoli si conferma 3° , e saluta il capitano!

Anche se per la classifica conta il giusto, al massimo per blindare il terzo posto, Napoli-Genoa non sarà una partita come le altre. Sarà speciale. Il Maradona si prepara a salutare il suo capitano, Lorenzo Insigne, all’ultima gara con la maglia azzurra nel suo stadio. Poi sarà addio, con la nuova esperienza in Canada che lo attende. Saranno in 50mila a salutarlo, “Il Magnifico” spera di lasciare con un un gol per superare Hamsik (121) e diventare il secondo miglior marcatore della storia del club alle spalle di Mertens (148). Sarà quindi l’Insigne-Day e la sfida con il Genoa, che va a caccia di punti per credere ancora nella salvezza dopo il pareggio della Salernitana, diventa secondaria, anche se Spalletti e la squadra vogliono vincere per tenersi il terzo posto davanti alla Juve.

Formazioni Ufficiali

NAPOLI – Ospina, Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui, Anguissa, Fabian, Lozano, Mertens, Insigne, Osimhen. all.Spalletti

GENOA – Sirigu; Hefti, Ostigard, Bani, Criscito; Galdames, Badelj; Gudmundsson, Amiri, Portanova; Yeboah. all Blessin

Arbitro: Fabbri

Guardalinee: Passeri e Costanzo

Quarto uomo: Giua

Var: Abisso

Avar: Maggioni

ore 14:45- Le squadre sono in campo per i riscaldamento

ore 15- l’arbitro, il sig Fabbri sta per fischiare l’inizio di Napoli-Genoa

1′ Subito uno scontro duro a centrocampo con Badelj che rimane a terra dopo aver commesso fallo su Mertens.

2′ Gudmundsson arriva sul fondo e crossa rasoterra per Yeboah. L’attaccante genoano prova a controllare in area ma perde palla. Il primo squillo è per la squadra ospite.

3′ Gol annullato al Genoa. Amiri tocca col destro dal limite, un rimpallo fa arrivare la palla a Gudmundsson che, visibilmente in fuorigioco e ben conscio di esserlo, insacca alle spalle di Ospina che non prova nemmeno a parare. Fabbri fischia subito e annulla.

4′ Primo attacco del Napoli con Mertens che pesca Lozano sulla destra, il messicano entra in area e mette palla a rimorchio ma la difesa genoana è perfetta nella chiusura e spazza l’area.

6′ Mario Rui si fa soffiare la palla da Portanova sulla propria trequarti, l’ex Juve mette subito in mezzo rasoterra per Yeboah che non aggancia, poi Gudmundsson prova a saltare Ospina ma è ancora una volta in fuorigioco.

10′ Galdames si fa sottrarre la palla da Fabian Ruiz. Lo spagnolo verticalizza immediatamente per Osimhen che non riesce a trovare il passo giusto per presentarsi davanti a Sirigu e permette il rientro della difesa rossoblu.

11’TRAVERSA DEL GENOA! Scambio al limite dell’area tra Amiri e Yeboah con quest’ultimo che scocca il destro verso la porta azzurra e centra in pieno il legno!

14′ Altra conclusione dal limite del Genoa, stavolta di Amiri. Palla fuori di poco alla destra di Ospina, apparso comunque in controllo.

16′ Insigne prova a saltare Hefti sulla linea del fallo laterale di sinistra ma si trascina fuori la sfera.

17′ Koulibaly esce altissimo per anticipare Yeboah ma perde palla. Per sua fortuna Gudmundsson sbaglia completamente l’apertura a destra per Amiri e il contropiede del Genoa si spegne oltre la linea laterale.

21′ Lozano riceve palla tra le linee rossoblu ma sbaglia l’assist per Insigne. Poi il messicano commette fallo su Gudmundsson. Sembra esserci anche un problema muscolare per Badelj e il gioco si ferma.

23′ Badelj non ce la fa, Blessin sarà costretto a giocarsi subito il primo cambio del match.

24′ Sostituzione Genoa: fuori Milan Badelj, dentro Morten Frendrup.

32′ GOOOOOOL! NAPOLI-Genoa 1-0! Rete di Osimhen! Di Lorenzo crossa dalla destra, Osimhen va a colpire con un terzo tempo perfetto e batte Sirigu di testa!

35′ Doccia fredda per il Genoa che finora aveva creato moltissimo e meno di un minuto prima della rete partenopea aveva sprecato un’occasione di platino con Portanova.

36′ ancora il Napoli che prova ad approfittare della défaillance momentanea degli ospiti che sembrano aver subito tantissimo la rete di Osimhen.

36′ INSIGNE! Doppio sombrero lungo la linea di fondo e botta col destro sul primo palo. Palla deviata in corner da Sirigu.

37’Cartellino Giallo per Galdames dopo un fallo tattico su Lozano.

39′ Continua il black-out del Genoa che, dal gol di Osimhen in poi, si è disunito e non riesce più a proporsi con continuità nella metà campo avversaria.

40′ Gioco fermo. C’è Criscito a terra dopo un contatto con Lozano. Il capitano rossoblu esce momentaneamente dal campo ma sembra in grado di poter continuare.

42′ OCCASIONE NAPOLI! Mertens-Osimhen-Mertens in area poi palla al centro per Insigne che calcia di prima di collo destro ma non trova la porta si Sirigu. Continua il buon momento dei padroni di casa che non stanno togliendo il piede dall’acceleratore.

43′ OCCASIONE NAPOLI! Osimhen brucia tutti sul filtrante verticale di Di Lorenzo, Sirigu riesce a toccare la palla in uscita bassa, poi il nigeriano, defilato, crossa al centro ma la difesa genoana si salva in qualche modo.

45’+ 5 Minuti di recupero

47′ Mertens crossa col destro dalla sinistra, Anguissa commette fallo di mano nel tentativo di anticipare tutti in area. Fabbri aveva inizialmente concesso rigore al Napoli per poi tornare subito sui propri passi, forse proprio dopo un’ammissione di colpa del giocatore napoletano.

4’+5 L’ arbitro Fabbri fischia la fine del Primo Termpo Napoli-Genoa 1 -0

16:15 L’arbitro Fabbri fischia l’inizio della ripresa

46′ Numero di Zambo Anguissa e scarico sulla sinistra per Insigne. La palla esce dal campo ma Fabbri concede fallo al camerunense dopo la trattenuta di Frendrup ai suoi danni. Applausi del Maradona per il proprio centrocampista, arrivato in prestito dal Fulham la scorsa estate.

49′ Insigne scatta in profondità, serve Mario Rui a rimorchio ma il sinistro del portoghese viene respinto. Tutto comunque inutile per fuorigioco del 24 a inizio azione.

50′ Insigne-Fabian-Insigne in area, poi l’esterno azzurro colpisce malissimo col mancino e spedisce la palla in fallo laterale dalla parte opposta. Inutile il tentativo di rianimarla di Di Lorenzo.

51′ Angolo per il Napoli che però non riesce a pungere. La squadra di Spalletti rimane in zona offensiva ma l’azione si chiude con Osimhen che si trascina la sfera a fondo campo.

52′ Spinta di Yeboah su Anguissa. Fallo per il Napoli che torna in possesso e si riporta in zona d’attacco.

54’OCCASIONE GENOA! Portanova spreca un’altra occasione clamorosa! Il numero 90 viene liberato in area dalla rasoiata di Frendrup, resiste alla carica di Mario Rui ma non riesce a battere Ospina col destro ravvicinato!

56′ Sostituzione Silvan Hefti Hernani Azevedo Júnior-Sostituzione Genoa: fuori Manolo Portanova, dentro Caleb Ekuban.

57′ OCCASIONE GENOA! Amiri illumina a sinistra per Criscito, il capitano rossoblu arriva di gran carriera sulla palla ma calcia a lato col mancino da buona posizione! Disperazione in campo e in panchina per gli uomini di Blessin. Ora iniziano a pesare le occasioni sbagliate tra prima e seconda frazione.

59′ Difesa e contropiede per il Napoli in questa fase, il Genoa sta provando a dare tutto per riacciuffare match e speranze di salvezza.

60′ OCCASIONE NAPOLI! Mertens verticalizza per Osimhen che brucia Ostigard in velocità e tira di punta col destro in area. Sirigu para in due tempi la conclusione forte ma centrale del nigeriano.

63′ RIGORE PER IL NAPOLI! Hernani tocca di mano in area e Fabbri concede la massima punizione ai padroni di casa.

Il Maradona freme mentre Insigne si presenta sul dischetto.

64′ goooooooool Lorenzo Insigne al secondo tentativo sigla il 2 a 0 , batte Sirigu e tocca 122

73′ Sostituzione Napoli: fuori Dries Mertens, dentro Piotr Zielinski.- fuori Fabian Ruiz, dentro Stanislav Lobotka.

74′ Uno-due Insigne-Zielinski col polacco che, da ottima posizione, sceglie di servire il compagno a centro area anziché calciare in porta col destro. La difesa ospite chiude.

74′ Sostituzione Genoa: fuori Albert Gudmundsson, dentro Mattia Destro.

76′ Sostituzione Pablo Ignacio Galdames Millán Filippo Melegoni

76′ PALO DI LOZANO! Ripartenza fulminea del Napoli, avviata con un numero di Osimhen e chiusa dal destro defilato di Lozano. Palla sul palo esterno e niente gioia per il messicano.

81′ GOOOOOOOL! NAPOLI-Genoa 3-0! Rete di Lobotka! Accelerazione centrale e botta dalla distanza col destro per lo slovacco, Sirigu non ci arriva e la palla si infila all’angolino basso. Prima rete in A per il centrocampista partenopeo.

82′ Sostituzione André-Frank Zambo Anguissa Diego Demme

88′ Sostituzione Lorenzo Insigne Eljif Elmas

Il Maradona saluta Lorenzo Insgine con applausi scroscianti e qualche lacrima. Si chiude con l’abbraccio del proprio pubblico l’era del capitano azzurro.

90′ l’arbitro fischia la fine della gara Napoli batte Genoa 3 a 0

Dopo l’1-0 della prima frazione, il Napoli dilaga con le reti di Insigne, su rigore fatto ribattere dopo segnalazione del VAR, e Lobotka. Il Genoa fa in tempo a sprecare un’altra occasione d’oro con Portanova, come nel primo tempo, poi lascia letteralmente il campo e viene travolto dagli uomini di Spalletti. Nel finale applausi e commozione per l’addio di Lorenzo Insigne al proprio pubblico.

