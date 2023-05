RILEGGI LIVE Napoli-Fiorentina 1-0: Vittoria di rigore(Osimhen)Ed il Maradona canta…La Festa Continua!!!!

Tre giorni dopo la conquista matematica del terzo Scudetto, arrivato grazie al pareggio ottenuto sul campo dell’Udinese, il Napoli riabbraccia la propria gente: la squadra di Luciano Spalletti affronta la Fiorentina al Diego Armando Maradona, tra la voglia di conquistare altri tre punti e quella di proseguire i festeggiamenti cominciati giovedì.

La festa scudetto non si è mai fermata , in campo sicuramente continuerà anche oggi, ma ci sono già dei rumors che bisogna analizzare: Giuntoli sembra vicino alla Juve, Spalletti ha detto qualcosa di nettamente negativo nei confronti di De Laurentiis e la piazza, pazza di gioia, spera di non veder sfaldarsi questo meraviglioso giocattolo.

Per quanto riguarda il campo e la classifica, pareggiando a Udine il Napoli si è portato a 74 punti, 16 in più rispetto alla Lazio seconda, matematicamente impossibilitata a raggiungere gli azzurri in vetta. Finalista di Coppa Italia e semifinalista in Conference League, invece, la Fiorentina è reduce dal 3-3 in casa della Salernitana, con tanto di tripletta di Boulaye Dia.

La gara d’andata si è giocata al Franchi alla terza giornata di campionato, a fine agosto, e si è conclusa sul punteggio di 0-0: si è trattato dell’unico pareggio esterno della squadra di Spalletti prima di quello della Dacia Arena.

Qui Napoli:

Luciano Spalletti vuole comunque partire dai titolarissimi, anche a scudetto acquisito. La squadra resterà la stessa degli ultimi mesi, con Olivera al posto di Mario Rui infortunato, Osimhen che potrebbe cedere il posto a partita in corso a Raspadori e l’unico vero ballottaggio è tra Zielinski ed Elmas

NAPOLI (4-3-3): Meret; Olivera, Ostigard, Kim, Di Lorenzo; Anguissa, Demme, Zielinski; Raspadori, Osimhen, Elmas. Allenatore: Spalletti.

A disposizione: Gollini, Marfella, Berezinsky, Rrahmani, Juan Jesus, Zedadka, Lobotka, Gaetano, Kvaratsckhelia, Ndombele, Zerbin, Lozano, Politano, Simeone.

Qui Fiorentina:

Italiano gioca questa partita ma ha più di uno sguardo alla semifinale di Conference League contro il Basilea di giovedì prossimo. Partono titolari Milenkovic, perché Quarta è squalificato, Jovic al posto di Cabral e Kouame molto probabilmente al posto di Nico Gonzalez.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Ranieri, Terzic; Amrabat, Mandragora; Kouamé, Castrovilli, Sottil; Jovic. Allenatore: Italiano.

A disposizione: Cerofolini, Vannucchi, Venuti, Biraghi, Igor, Bonaventura, Bianco, Duncan, Barak, Gonzalez, Saponara, Ikoné, Brekalo.

ARBITRO: Marchetti di Ostia.

ASSISTENTI: Di Vuolo-Ranghetti.

IV UOMO: Minelli.

VAR: Banti.

ASS. VAR: Di Martino.

Finalmente i tifosi azzurri possono riabbracciare i loro beniamini, dopo il pari ad Udine che ha regalato, dopo 33 anni, il Terzo scudetto della sua storia, la squadra sfilerà’ per ringraziare al tanto affetto, i propri tifosi. persemprenapoli, ed il vostro amico Rosario Caracciolo, seguiranno per voi, minuto per minuto, la festa del Maradona e la gara contro la Fiorentina, vi aspettiamo alle ore 18, numerosi e carichi di gioia per salutare e ringraziare il Napoli di Luciano Spalletti, che dopo Maradona, ha riportato a Napoli un tricolore guadagnato e vinto sul campo…Grazie Ragazzi!

L’arbitro , il sig Marchetti, sta per dare il fischi d’ inizio di Napoli-Fiorentina, la prima da Campioni d’ Italia degli azzurri

2’In un clima di festa la partita è cominciata con un buon ritmo.

5′ Cross di Terzic in area, stacca Jovic di testa. Palla alta spra la traversa.

7′ Risponde il Napoli con Elmas che prova la conclusione dal limite. Palla di poco alla destra di Terracciano.

12′ La Fiorentina da l’idea di essere più aggressiva in questi primi minuti di gara.

15′ JOVIC! Ancora l’asse Terzic, Jovic pericolosa. Cross dalla sinistra e colpo di testa angolato del serbo. Gollini smanaccia a lato.

18′ NCORA JOVIC! Scivola Ostigard, ne approfitta il serbo che entra in area e calcia in diagonale. Gollini devia.

27′ Prova a partire dal basso il Napoli, ma la pressione dei Viola non rende facile le iniziative partenopee.

30′ Mezz’ora di gioco, partita bloccata sul nulla di fatto. La Fiorentina è la squadra andata più vicina al gol del vantaggio.

31′ Oshimen di rabbia ci prova da posizione defilata. Palla a lato.

32′ Scambio al limite con Raspadori che prova lo scavetto per Di Lorenzo. Conclusione di prima, Terracciano blocca.

38′ Lozano scodella in area, Oshimen stacca di testa. Palla alta.

39′ Calcio d’angolo Fiorentina, Duncan crossa sul secondo palo, stacca di testa Milenkovic. Palla alla sinistra di Gollini.

45’+1 Sostituzione Hirving Rodrigo Lozano Bahena Khvicha Kvaratskhelia

FINE PRIMO TEMPO NAPOLI-FIORENTINA 0-O

l’arbitro Marchetti fischi l’inizio della ripresa tra Napoli e Fiorentina

46′ Sostituzione Napoli ,Diego Demme per Stanislav Lobotka, Zielinski per Raspadori.

46′ Nella Fiorentina, entra Venuti per Dodo.

47′ CALCIO DI RIGORE PER IL NAPOLI! Lobotka viene steso da Amrabat, Marchetti indica il dischetto.

48′ CALCIA MALE OSIMHEN! Terracciano si tuffa sulla sinistra e para il rigore.

51′ Conclusione di Amrabat dalla distanza. Blocca Gollini.

56′ Fase di gioco con meno intensità rispetto all’avvio di ripresa. La Fiorentina prova a riportarsi in avanti.

62′ Olivera dal fondo cross un pallone morbido in area. Osimhen non ci arriva per un soffio.

63′ Traversa di Osimhen ma Marchetti ferma tutto. Dopo un duello vinto con Milenkovic, la conclusione in pallonetto del nigeriano si stampa sul legno.

66′ Sostituzione Fiorentina, esce Giacomo Bonaventura per Gaetano Castrovilli, esce Duncan entra Mandragora

74′ SECONDO CALCIO DI RIGORE PER IL NAPOLI! Questa volta è Kvaratskhelia che viene steso da Nico Gonzalez, Marchetti indica nuovamente il dischetto.

74′ GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!DI Victor Oasimhen che spiazza stavolta ,calciando nello stesso angolo, il portiere viola Terracciano

78′ Nel Napoli entra Simeone per Osimhen.

80′ NICO GONZALEZ! Spunto di Venuti che arriva sul fondo e.crossa teso in area, Nico Goonzalez di piatto non inquadra la porta

84′ sotituzione nel Napoli, entra Zerbin per Elmas.

88ì KOUAME! Palla in profondità di Jovic, Kouame prova ad allungardi e tocca la palla ma la manda di poco sopra la traversa

3 MINUTIDI RECUPERO

90+2 Il Napoli chiude in avanti, Anguissa ci prova dal limite. Palla alla destra di Terracciano.

E FINITA NAPOLI BATTE FIORENTINA 1 A 0 CON GOL SU CALCIO DI RIGORE DI VICTOR OSIMHEN, PRIMA VITORIA DA CAMPIONI D’ ITALIA PER IL NAPOLI DI SPALLETTI

Il Napoli, alla prima uscita da campione d’Italia, vince contro una Fiorentina molto attenta e compatta e che nel primo tempo sfiora il gol in più occasioni con Jovic. Nella ripresa due rigori per i padroni di casa, Osimhen il primo lo sbaglia, ma il secondo lo piazza sotto la traversa regalando i tre punti al Napoli.

allo stadio che in tutta la città inizia una lunghissima festa. Giro di campo dei giocatori del Napoli che salutano il proprio popolo.

Grazie per avere seguito con noi la diretta di questo match, arrivederci al prossimo turno di Serie A! Dal vostro Caracciolo Rosario

