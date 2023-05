Rileggi LIVE Bologna-Napoli 2-2: Doppio Osi illude, poi Ferguson e De Silvestri riagguantano il pari…Resta l’amaro di una vittoria buttata sul doppio vantaggio!

Bologna-Napoli è una partita valevole per la 37a giornata del campionato di calcio di Serie A 2022-23. Il match vede di fronte il Bologna che attualmente si trova al 11° posto in classifica con 50 punti e il Napoli che invece è al 1° posto in classifica con 86 punti.

Il Bologna ha ottenuto finora 13 vittorie, 11 pareggi e 12 sconfitte, ha segnato complessivamente 48 gol e ne ha subiti 45. Il giocatore che ha segnato più gol è Riccardo Orsolini con 11 reti.

Il Napoli ha ottenuto finora 27 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 73 gol e ne ha subiti 26. Il giocatore che ha segnato più gol è Victor Osimhen con 23 reti.

Gli azzurri sono reduci dalla vittoria per 3-1 sull’Inter, ma non sembrano intenzionati a fare sconti a nessuno dopo aver sconfitto tutte e 19 le squadre partecipanti al torneo.

Dal canto loro però, i rossoblù vogliono togliersi un’altra bella soddisfazione di fronte al proprio pubblico. All’andata vittoria per la squadra di Spalletti con il risultato di 3-2.

Le probabili formazioni e la sestina arbitrale

Qui Bologna

Thiago Motta è intenzionato a proporre il 4-3-3 con Arnautovic ritrovato e tornato al goal al centro dell’attacco. A coadiuvarlo saranno Barrow e Ferguson, mentre Aebischer, Schouten e Dominguez formeranno il terzetto di mediana. In difesa Posch, Bonifazi, Lucumi e Cambiaso a protezione di Skorupski in porta.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Bonifazi, Lucumi, Cambiaso; Schouten, Dominguez; Aebischer, Ferguson, Barrow; Arnautovic. All. Motta.

Qui Napoli

Spalletti privo di Mario Rui, Politano, nonchè dello squalificato Elmas: Raspadori può agire nel tridente con Osimhen e Kvaratskhelia, ma occhio a Zerbin. Ostigard in difesa, a sinistra Olivera. Tra i pali Meret più di Gollini. A centrocampo occasione per Gaetano.

Probabile formazione Napoli (4-3-3): Meret; Di Berezinsky, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Zerbin Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti.

Arbitro: Marcenaro di Genova

Assistenti: Bresmes-Trinchieri

IV Ufficiale: Massa

VAR: Valeri-S. Longo

Per mi9ster Spalletti questa potrebbe essere l’ultima trasferta sulla panchina azzurra, dopo una cavalcata che ha portato il terzo scudetto azzurro. Sembra davvero incredibile immaginare questa squadra senza il vero fautore del sogno….dall’ altra parte, Thiago Motta che ha fatto davvero bene con i felsinei mostrando grande capacita di gestione del gruppo e buona tattica di gioco, e sembra che Adl stia facendo un pensierino sul tecnico del Bologna per il dopo Spalletti. Ma nel frattempo, godiamoci la gara tutti insieme, inseguendo , e speriamo, superare, il record di Sarri dei 91 punti nella stagione 2018/19. Dunque vi aspetto tutti alle ore 15, per la nostra Diretta Live. persemprenapoli ed il vostro amico Rosario Caracciolo vi augurano buona Domenica e vi voglio qui numerosi, pronto a seguire con voi, minuto per minuto i nostri azurri, speriamo ancora vincenti, contro il Bologna. Chiudo con questo pensiero dedicato al nostro presidente …a gente ‘e mo solo accussi è cuntend senza cuscienza può tirà campà!...Forza Napoli persempre….

L’arbitro il sig Mercenaro sta aper dae il fischio d’ inizio di Bologna Napoli

2′ Avanza Dominguez, poi lo scarico per Cambiaso è impreciso: fallo laterale per i partenopei.

3′ Zerbin scambia con Anguissa, chiude la retroguardia felsinea.

4′ ventagliata di Barrow per Aebischer, diagonale di Olivera che ”scorta” la sfera a fondo campo.

5′ Assist di Aebischer per il colpo di testa di Arnautovic, uscita in anticipo di Gollini.

7′ Dominguez vede lo spazio per l’inserimento di Ferguson ma sbaglia la misura del filtrante che diventa irraggiungibile.

8′ Corner per il Bologna conquistato da Barrow.

9′ Buon momento dei padroni di casa, pressing su Kim che deve concedere la rimessa laterale.

11′ Duello Zerbin-Cambiaso, il terzino rossoblù chiude sul fondo e conquista il rinvio in favore di Skorupski.

12′ Osimhen sfugge alla marcatura, mette il pallone al centro dell’area ma non c’è alcun compagno di reparto.

13′ ggggggggggggggggggggggggggooooooooooooooooooooooooooollllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Victor Osimhen, approfitta di un errore del portiere Skorupski che rinvia sui piedi del nigeriano che fa 24!

17′ Rimpallo perso da Ferguson, rimessa da fondo campo per Gollini.

18′ ANGUISSA! Botta di destro dal limite, tiro forte ma centrale, Skorupski respinge con i pugni.

19′ Diagonale mancino di Zielinski largo sul fondo.

24′ Arnautovic lotta per difendere la sfera, poi Dominguez calcia al volo da fermo: sinistro bloccato da Gollini.

26′ DESTRO DI BARROW! Arnautovic innesca Barrow, il quale si accentra ma calcia largo sul fondo.

32′ Pressione di Osimhen su Skorupski, il quale affretta il rinvio con i piedi.

33′ Pallone interessante di Schouten all’altezza del dischetto dove tuttavia non ci sono compagni per la conclusione.

34′ NAPOLI PERICOLOSO! Lancio in profondità per Osimhen, che impegna il portiere con un pallonetto destro. Sul prosieguo dell’azione, tiro di Zerbin che chiama ancora Skorupski alla respinta.

36′ dribbling di Kvaratskhelia e appoggio a Zerbin, il quale perde il momento del tiro, favorendo la chiusura degli avversari.

39′ Cartellino Giallo Min-Jae Kim

41′ ARNAUTOVIC! Olivera perde palla e innesca l’attacco del Bologna che porta all’esterno destro dell’attaccante austriaco, fuori di poco.

DUE MINUTI DI RECUPERO

Termina il primo tempo al Dall’ Ara, Bologna 0 Napoli 1 gol di Osimhen al 13′ minuto , per il nigeriano siamo al gol numero 24 in stagione

L’arbitro Marcenaro fischia la ripresa tra Bologna e Napoli con i partenopei in vantaggio con gol di Osimhen al 13′ del primo tempo.

48′ Cross morbido di Zerbin per Osimhen, Schouten intercetta la sfera.

49′ Dribbling di Anguissa, Cambiaso chiude in calcio d’angolo.

50′ COLPO DI TESTA DI AEBISCHER! Traversone di Barrow, stacco aereo che esce di poco rispetto al primo palo.

53′ COLPO DI TESTA DI OSIMHEN! Tìro dalla bandierina, frustata aerea di Osimhen, salva Skorupski.

54′ gggggggggggggggggggggggoooooooooooooooooooooooolllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Victor Osimhen raddoppia su assist di Berezinnsky lancia in area il niogeriano che di destro dopo una finta, batte per la seconda volta il portiere Skorupsky. Siamo a 25!

57′ SCATENATO OSIMHEN! Scatto in profondità, diagonale da posizione molto defilata che non inquadra l’angolino basso della porta.

60′ Sostituzione Marko Arnautović Joshua Orobosa Zirkzee,

60′ Sostituzione Musa Barrow Nikola Moro

63′ gol del Bologna con ferguson che batte au respinta corta il portiere azzurro Gollini

66′ Cartellino Giallo Amir Rrahmani

66′ Esce Osimhen entra Simeone

66′ Esce Kvara entra Raspadori

71′ corre di Zirkzee raccolta da Gollini. C’era fuorigioco.

72′ Cross profondo di Zerbin per Simeone, uscita in anticipo di Skorupski.

73′ Fuori Bonifazi e Posch dentro Medel e de Silvestri

77′ Kim e Zerbin fuori, J.Jesus e Zedadka dentro

82′ TIRO DI CAMBIASO! Sinistro di contro balzo, leggera deviazione di Anguissa e sfera in calcio d’angolo.

84′ GOL! BOLOGNA-Napoli 2-2! Rete di De Silvestri. Pareggio dei padroni di casa: corner di Sansone e colpo di testa vincente di De Silvestri.

87′ QUINTO CAMBIO NEL NAPOLI: entra Gaetano, esce Zielinski.

CINQUE MINUTI DI RECUPERO

90’+3+IRKZEE! L’attaccante scatta, dribbla e tira ma Juan Jesus devia in corner

90’+7′ COLPO DI TESTA DI ANGUISSA! Batte Raspadori, stacco aereo di Anguissa che chiama Skorupski alla parata.

E’ FINITA! BOLOGNA-NAPOLI 2-2! Doppietta di Osimhen e reti di Ferguson e De Silvestri

Non basta un super-Osimhen al Napoli per centrare la vittoria. Rimonta del Bologna firmata da Ferguson e De Silvestri. Match con tante emozioni a dividersi la posta in palio.

In classifica, il Bologna muove a 51 punti, perdendo contatto dall’8° posto, mentre il Napoli sale a quota 87 ma vede sfumare la possibilità di battere il record stabilito nella stagione 2017/18.

Il campionato si conclude con Napoli-Sampdoria e Lecce-Bologna. E per la diretta di Bologna-Napoli è tutto, buon proseguimento di domenica.

