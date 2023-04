Rileggi DIRETTA LIVE Lecce-Napoli 1-2 il Napoli espugna e vince al Via del Mare, ma non convince !

Via del MareBenvenuti, amiche/ci, alla diretta testuale, offerta per voi da persemprenapoli.it e dal vostro amico Caracciolo Rosario, della partita Lecce–Napoli, valida per la ventinovesima giornata del campionato di serie A.

La Serie A è pronta a tornare in campo prima della domenica di Pasqua. Tra oggi e sabato, si giocheranno tutte e 10 le partite, con tutti e 20 i club impegnati. Proprio venerdì 7 aprile spicca una gara in particolare. Il Lecce, infatti, a partire dalle ore 19.00 e al Via Del Mare, ospiterà la capolista Napoli nel match valido per la 29ma giornata di massima serie. Uno scontro interessante quello tra i giallorossi di Puglia e gli azzurri campani.

Gli uomini di Baroni daranno certamente filo da torcere ai partenopei. Il Lecce quest’anno sta facendo un ottimo campionato e specialmente in casa è riuscito a far fuori diverse big. Ci proverà anche con il Napoli. Ma giocare contro gli uomini di Spalletti, specialmente quest’anno e specialmente dopo l’ultima sfida di campionato persa con il Milan al Maradona per 0-4, sarà un’impresa ardua. In ogni caso si prospetta un incontro appassionante tra due squadre (specialmente gli ospiti) che sanno giocare a calcio e anche bene. Cosa non così scontata in realtà.

QUI LECCE:

Per quanto riguarda le possibili scelte di formazione, partiamo dai padroni di casa: ci sono diversi dubbi. Il modulo scelto sarà certamente il 4-3-3. Tra i pali Falcone, verrà supportato dalla difesa composta da Gendrey, Baschirotto, Umtiti e uno tra Pezzella e Gallo: il primo risulta però favorito. A comporre il centrocampo ci saranno Maleh, Hjulmand e Gonzalez. In avanti spazio al solito pericolosissimo Strefezza. Due grandi lotte per una maglia da titolare poi. Colombo ha più chance di Ceesay, mentre dal primo Di Francesco potrebbe superare Banda.

QUI NAPOLI:

Per quanto riguarda il Napoli, invece, Spalletti potrebbe avere le idee chiare. Il modulo è speculare: lo stesso di quello del Lecce. Ma cambiano ovviamente gli interpreti. In porta Meret non si muove. La difesa a 4 sarà formata da capitan Di Lorenzo, Kim e Rrahmani al centro e Mario Rui sull’altra fascia. Al centro del campo Lobotka e Zielinski verranno affiancati da Ndombele, mentre in attacco sono presenti due dubbi. Se Kvaratskhelia è un faro lì davanti, Politano e Lozano sono in lotta anche se il calciatore italiano in un 51% a 49% potrebbe spuntarla. Lo stesso vale per il tandem Simeone-Raspadori (favorito il primo). Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio il palinsesto tv e streaming di Lecce-Napoli, match valido per la 29ma giornata della Serie A.

Le probabili formazioni di Lecce-Napoli

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Helgason, Hjulmand, Maleh; Oudin, Ceesay, Di Francesco. Allenatore: Baroni. A disposizione: Bleve, Brancolini, Romagnoli, Askildsen, Colombo, Tuia, Gonzalez, Ceccaroni, Banda, Strefezza, Persson, Cassandro, Lemmens, Pezzella. Indisponibili: Dermaku, Pongracic. Squalificati: Blin.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani; Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Elmas; Lozano, Raspadori; Kvaratskhelia. Allenatore: Spalletti. A disposizione: Gollini, Marfella, Bereszynski, Olivera, Ostigard, Juan Jesus, Zedadka, Demme, Ndombele, Gaetano, Zielinski, Zerbin, Politano, Simeone. Indisponibili: Osimhen. Squalificati: -.

La sestina arbitrale di Lecce-Napoli

Arbitro: Manganiello della sezione di Pinerolo

Assistenti: Tegoni-Vecchi

IV uomo: Campione

Var: Marini

Avar: Chiffi

Vi aspetto dunque in tanti per la Diretta Live di Lecce-Napoli, gara valida per la 29^ giornata di Serie A, alle ore 19 allo stadio Via Del Mare, augurandovi buon divertimento in nostra compagnia. E ricordate…

FORZA NAPOLI!!!!!

18:20 Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento

18:29 Il Napoli ha trovato la rete in tutte le ultime 12 sfide di Serie A contro il Lecce (1.9 di media a match): l’ultimo clean sheet pugliese contro i partenopei risale infatti al 23 novembre 1997, grazie al 2-0 al Via del Mare sotto la guida di Cesare Prandelli.

18:30 Dopo l’1-1 della gara d’andata, il Lecce potrebbe restare imbattuto in entrambe le sfide stagionali di Serie A contro il Napoli per la prima volta dal 2000/01 (in quell’occasione due pareggi per 1-1, con Alberto Cavasin in panchina).

18:35 Baroni con un il 4-3-3, tridente formato da Oudin, Ceesay e Di Francesco, Umititi e Baschirotto come coppia di centrali. In regia Hjulmand.

18:37 Spalletti senza Osimhen punta su Raspadori, con lui Lozano e Kvaratskhelia. Elmas a centrocampo, Mario Rui vince il ballottaggio con Olivera.

18:39 Dirige il match l’arbitro Gianluca Manganiello

ore 19- L’arbitro, sig Manganiello di Pinerolo, sta per dare inizio alla gara tra Lecce e Napoli valida per la 29^ giornata di Serie A.

2′ Subito un angolo per il Napoli: sugli sviluppi del corner, conclusione di Raspadori respinta da Umtiti.

5′ UMTITI! Colpo di testa del difensore ex Barcellona, palla a lato.

7′ Gran chiusura di Mario Rui su Gendrey, che si era inserito palla al piede sulla fascia..

8’MALEH! Gran conclusione al volo dell’ex Venezia, Meret con un colpo di reni mette in angolo.

9′ BASCHIROTTO! Colpo di testa del centrale, palla di poco alta.

12′ Cross di Gendrey, l’under 21 francese: allontana di testa Kim.

13′ Napoli che sta faticando nel giro palla, Lobotka sempre marcato a uomo da Hjulmand.

19′ GOOOOOOOOOOL! Lecce – NAPOLI 0-1! Rete di Giovanni Di Lorenzo. Sugli sviluppi di una punizione dalla trequarti, cross potente di Kim sul primo palo per il capitano partenopeo: colpo di testa potente che si infila sotto il sette.

22′ Napoli che rompe l’equilibrio della partita alla prima vera sortita offensiva, perfetto il cross di Kim quanto il colpo di testa di Di Lorenzo.

25′ Cross di Di Francesco, allontana Kim con Elmas che si scontra con Oudin al limite dell’area.

29′ Cross dalla trequarti di Gendrey, palla direttamente sul fondo.

31′ Altro errore di Raspadori, passaggio troppo lungo per Kvaratskhelia che si era ben disteso in contropiede.

34′ LOZANO! Il messicano rientra e conclude di sinistro, Falcone in tuffo mette in angolo!

37′ Partenopei che, dopo aver lasciato sfogare il Lecce, hanno ripreso in mano il pallino del gioco.

41′ Chiusura di Umtiti su Raspadori, partita molto attenta del centrale ex Barcellona.

42′ LOZANO! Contropiede Napoli, sinistro del messicano, chiude Baschirotto in scivolata.

FINISCE IL PRIMO TEMPO DI LECCE – NAPOLI! 0-1 il risultato parziale, in gol Di Lorenzo.

Napoli che torna negli spogliatoi in vantaggio per 1-0 grazie alla rete di Di Lorenzo, servito ottimamente dal cross di Kim.

48′ ANGUISSA! Altra magia di Kvaratskhelia che supera due avversari in area e scarica sull’ex Villarreal, conclusione respinta da Umtiti.

52′ TRAVERSA DI CEESAY! Colpo di testa della punta, palla sul montante!

52′ GOL! LECCE – Napoli 1-1! Rete di Federico Di Francesco. Dopo la traversa, nella mischia il primo ad arrivare é l’esterno che batte Meret sul palo lontano.

55′ Lecce che ora vola sulle ali dell’entusiasmo, Di Lorenzo chiude all’ultimo Di Francesco.

56′ Si muove la panchina del Napoli, Spalletti non convinto della prestazione dei suoi, soprattutto in avanti.

58′ Raspadori controlla in area e prova con un tocco a superare Umtiti, il centrale da terra mette in angolo.

61’Chiusura di Lozano in angolo, sempre pericoloso Di Francesco quando si inserisce alle spalle del terzino.

62’Cartellino Giallo Valentin André Stanislas Gendrey

64′ GOOOOOOOL! Lecce – NAPOLI 1-2! Autorete di Wladimiro Falcone. Cross di Mario Rui, errore di Gallo che manda verso la sua porta con troppa forza: il portiere non riesce a trattenere la sfera e se la lascia scorrere tra le mani.

65′ Sostituzione NAPOLI: esce Giacomo Raspadori, entra Giovanni Simeone. Sostituzione NAPOLI: esce Hirving Lozano, entra Tanguy Ndombélé.

67′ Di Lorenzo salva ancora su Di Francesco, Lecce rischia immediatamente il pareggio.

69′ Oudin al centro, allontana Kim: nulla da fare per Maleh che calcia su Lobotka.

72′ AMMONITO Tanguy Ndombélé. Il mediano si fa soffiare il pallone da Di Francesco e lo atterra al limite dell’area. L’ex Lione era in diffida.

73′ UMTITI! Sugli sviluppi della punizione, sinistro di controbalzo del centrale che sfiora il palo!

75′ Lobotka recupera e cerca Kvaratskhelia in area, il georgiano non riesce a liberi al tiro.

77′ Problemi ora per Simeone, con il Cholito che richiama la panchina. Il Lecce non mette in out.

79′

Sostituzione LECCE: esce Assan Ceesay, entra Joel Persson.

80′

Sostituzione LECCE: esce Youssef Maleh, entra Kristoffer Askildsen.

80’Sostituzione LECCE: esce Rémi Oudin, entra Gabriel Strefezza.

82′ Simeone non ce la fa, cambio obbligato per Spalletti.

83′ OCCASIONE NAPOLI! Cross di Politano per Kvaratskhelia, conclusione al volo che Falcone allontana.

86′ Cartellino Giallo Samuel Yves Umtiti

5 MINUTI DI RECUPERO

90’+1′ Uscita alta di Meret sul cross di Persson che cercava Strefezza.

90’+6′ FINISCE LECCE – NAPOLI! Manganiello fischia sul contropiede ospite con Falcone fuori dai pali, arrivano comunque i tre punti per i partenopei che vincono 1-2.

Napoli che si riprende dopo la sconfitta con il Milan e vince, non senza difficoltá, con un Lecce mai domo.

Vantaggio di Di Lorenzo, pareggia Di Francesco in mischia, decide l’autogol in coppia tra Gallo e Falcone.

Da Lecce – Napoli é tutto, appuntamento alla prossima sfida di Serie A! persermprenapoli ed il sottoscritto Caracciolo Rosario ,vi porgono i piu’ cari e sereni auguri di BUONA E SANTA PASQUA!!!!!

