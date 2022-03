Repubblica di Napoli: Quando l’Italia non merita una città.

Un titolo bizzarro che a prima vista sembrerebbe non aver nessuna correlazione con il calcio, ma se il detto recita “non giudicare un libro dalla copertina” questo è il caso.

La nascita di questa inchiesta

Tutto nasce dall’articolo intitolato “Italia ladra, el Nápoles cabalga” del giornalista Daniel Verdù pubblicato sul quotidiano spagnolo El Paìs.

Un articolo nel quale il giornalista denuncia il razzismo che il popolo napoletano da anni è costretto a subire da parte di cittadini residenti in altre regioni italiane. L’odio del Nord, Centro e Sud Italia nei confronti della Capitale del Meridione, non è mai stato un sentimento trattenuto o nascosto.

Ma se oggi il politically correct tenta di combattere la discriminazione, sopra tutto in cotesti come la politica, la quale per anni ha fatto del razzismo contro la città di Napoli il suo slogan, è negli stadi durante le partite che l’odio trova il suo sfogo.

La denuncia

Com’é possibile leggere nell’articolo pubblicato dal quotidiano “El Paìs” la città di Napoli è stata definita come un’Isola dell’Italia: “Per questo molti trattano i napoletani come per anni in Spagna abbiamo trattato gli zingari, come un corpo estraneo”, scrive Verdù.

Napoli e il calcio

Ricordiamo che il calcio è lo sport nazionale seguitissimo da adulti e bambini, ragione per la quale molte iniziative benefiche e di pace vengono sponsorizzate proprio sul campo da calcio.

Ma se quel campo è il palco della lotta all’odio, è sugli spalti negli stadi che il razzismo contro Napoli e i napoletani infetta le menti dei tifosi.

Da come è stato analizzato dal giornalista spagnolo la squadra partenopea è l’unica che vive ogni partita come un derby :

“La squadra napoletana subisce insulti razzisti ogni fine settimana nella maggior parte degli stadi, ma ha trasformato la bile che riceve in un motore per sopravvivere all’inferno della bancarotta e aspirare di nuovo allo scudetto“.

Tutto iniziò da Maradona

Il simbolo del calcio Napoletano è sicuramente Diego Armando Maradona, a cui è stato intitolato lo stadio di Fuorigrotta. Ma la città di Napoli è colma di murales e dediche proprio nei confronti del Pibe de Oro, non solo per le sue straordinarie doti calcistiche, ma anche perché fu l’unico a difendere la città e i figli di Partenope.

Ricordiamo una sua celebre frase durante un’intervista nella quale si recriminava a Maradona di incitare i tifosi Napoletani a tifare Argentina piuttosto che l’Italia durante i Mondiali; la sua risposta?

“lo so benissimo che i napoletani sono italiani. Siete voi che lo dimenticate”.

L’immenso amore dei napoletani per Maradona certamente era reciproco. Dello stesso parere lo è anche Daniel Verdù il quale scrive: “Maradona si innamorò di una squadra e di una città che rappresentavano come nessun’altra i diseredati e il nuotare controcorrente per tutta la vita“.

L’astio velato dall’ipocrisia della correttezza

Gli insulti razzisti ormai non scalfiscono più i sentimenti dei napoletani che grazie alla loro ilarità riescono a trasformare l’odio ricevuto in benzina per andare avanti.

Così vale anche nel calcio.

La società del Napoli è tra le più temute e tra le più combattute anche dalle squadre posizionate in fondo alla classifica.

Ma ciò che rende il tutto più “divertente” è l’astio velato che spesso si sente anche negli studi televisivi di Sky, Dazn, TikiTaka etc.

Se il Napoli perde una partita o semplicemente non eccelle in un match, i commenti saranno disastrosi, si parlerà sicuramente di un calo delle prestazioni che impedirà alla quadra di Spalletti di poter correre per la lotta allo scudetto.

Cosa contraria succede con le altre squadre. Se queste perdono più partite consecutivamente, i commenti saranno sempre a favore, coccolati dalla speranza di riuscire nell’obbiettivo scudetto e nella ripresa, ma sopra tutto protetti da mille giustificazioni.

La Repubblica di Napoli: ecco perché l’Italia non la merita

Insomma come sempre esistono delle preferenze. Ma l’odio che il Napoli è costretto da anni a subire sta rasentando i limiti della sopportazione.

Ciò che in assoluto desta più scandalo e sopra tutto fastidio è che questa analisi sia stata fatta da un giornalista e pubblicata da un giornale in Spagna, piuttosto che da un quotidiano nazionale. Anche questo denota come nei confronti della città di Napoli vi sia una vera un vero e proprio astio incontrollabile.

Che il motivo risieda in un sentimento di inferiorità delle regioni italiane nei confronti della città del Vesuvio?

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati