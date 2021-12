Rassegna Stampa: Sassuolo-Napoli vista dai principali quotidiani partenopei

Si è conclusa con un 2-2 la partita al MAPEI Stadium che ha visto una rimonta del Sassuolo sul Napoli all’89^. Con un leggero amaro in bocca per il risultato, il Napoli di Spalletti si mantiene ben saldo al primo posto con un punto di distanza dal Milan secondo in classifica.

Ma analizziamo nel dettaglio il risveglio del Golfo Partenopeo attraverso i principali quotidiani.

Il Mattino di Napoli: Questa mattina il quotidiano intitola la prima pagina sportiva “SPRECANAPOLI, IL PARI DEI RIMPIANTI“. “Sembrava un Napoli in pieno controllo, sereno, che cercava il contropiede della sicurezza, mentre il Sassuolo appariva nella cesta e senza possibilità di rimontare.” “Il pareggio, di per sé, non è male ma scoraggia la rimonta subita, sia pure con l’alibi dello stravolgimento tattico dovuto ai tanti ko che si sono accumulati col passare dei minuti. Ma da un certo momento in poi, oltre ai calciatori, Spalletti ha visto venir meno anche un po’ di coraggio.”

Il Gazzettino Vesuviano: “Dopo il 2-0 gli azzurri si sono adagiati troppo, compreso Spalletti che pareva convinto di aver messo in tasca la partita, sbagliando i cambi.”I partenopei restano attaccati per i capelli alla vetta della classifica, servirà un’impresa per riconfermarlo sabato, dato che il Napoli sarà contro l’Atalanta senza Spalletti e qualche giocatore di lusso“

NapoliToday: “Black out Napoli: il Sassuolo rimonta due gol agli azzurri nel finale”. ” Preoccupano in vista dello scontro diretto con l’Atalanta gli infortuni ad Insigne, Fabian e Koulibaly, costretti a lasciare il campo nel corso del match. Fa discutere la direzione di gara dell’arbitro Pezzuto, che ha lasciato molte perplessità.”

