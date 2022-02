Rassegna Stampa: Il Napoli visto dai quotidiani sportivi Nazionali

Come ogni mattina analizziamo i principali titoli dei quotidiani italiani, e come questi raccontano del Napoli.

Il Corriere dello Sport

“Osi, giù la maschera” così intitola la prima pagina il Corriere dello Sport. Ebbene si, i riflettori adesso sono tutti puntati su Osimhen il quale, dopo il grave infortunio che lo ha costretto ad allontanarsi dal campo di calcio e ad indossare la maschera in carbonio, tornerà a giocare con il Napoli da titolare nella partita Venezia -Napoli.

La Gazzetta dello Sport

Anche la Gazzetta dello Sport questa mattina apre le sue prime pagine con un approfondimento su Osimhen, in modo particolare analizzando la sua guarigione e la modifica necessaria alla mascherina di protezione. In merito scrive: ” Ieri pomeriggio, il 23 enne nigeriano è stato visitato dal professor Gianpaolo Tartaro, il chirurgo che lo ha operato insieme al dottor Raffaele Canonico. Per verificare come si stanno cicatrizzando i tagli interni e quelli attorno all’occhio sinistro. I riscontri sono stati positivi ed hanno sottolineato come Osimhen proceda verso la piena guarigione. Ma il suo volto dovrà essere ancora protetto per evitare colpi pericolosi in questa fase di recupero. Così sulla struttura sono state segnate in rosso le parti da ridurre per alleggerirla e renderla meno impattante sul volto. In particolare, la maschera verrà ridimensionata sulla fronte e in basso”.

La Repubblica

Anche la Repubblica dedica ampio spazio alla questione riabilitazione, ripresa e mascherina di Osimhen, intitolando “Napoli. Osimhen, via la mascherina: in campo contro il Venezia” “L’attaccante nigeriano si allena senza più la protezione di carbonio indossata per tre settimane: domenica sarà titolare“.

Analizzando i titoli dei principali quotidiani Italiani sembra che l’attesa sia estenuante e che tutti non aspettino altro che vedere il ritorno in campo di Osimhen, sperando che questa attesa porti tanta meritata fortuna al nigeriano.

