E’ stata una lunga intervista quella che Vincenzo Pisacane, agente di Insigne, ha rilasciato al Corriere dello Sport raccontando il retroscena della trattativa Insigne-ADL.

“Fino a gennaio non avrò contatti con nessuno. Su questo sono molto fermo; dal 2 gennaio tutto cambierà. ” alla domanda se Insigne e il Napoli sono divisi da 6 milioni, Pisacane ha dichiarato: “Direi che sono divisi nei tempi, nell’educazione, nei modi e gesti. Non voglio alimentare polemiche, con De Laurentis siamo in pace non in guerra, però magari un giorno è doveroso raccontare ciò che è accaduto nel tempo“. ” Un grande campione avrebbe meritato più tempo: molti mesi fa ho provato a parlare con De Laurentis, ma lui non voleva dialogare con me e mi rimandava da giuntoli. Qualcuno nella società mi ha detto dove vuoi che vada Insigne? Credevano che nessuno potesse essere interessato a lui. ”

TuttoSport

Le prime pagine di TuttoSport questa mattina intitolano: “Pioli e Spalletti la curiosa storia dei destini incrociati” domenica sera Milan e Napoli si sfideranno in campo per acquisire i tre punti che a questo punto del campionato fanno gola per posizionarsi tra le prime in classifica. Come si legge su TuttoSport “

“Domenica sarà la pure la sfida tra Stefano Pioli e Luciano Spalletti, due allenatori passati entrambi dall’Inter, due tecnici che avrebbero potuto scrivere pagine importanti di storia sulla panchina… opposta”

La Gazzetta dello Sport

Titolo simile anche per la Gazzetta dello Sport il quale intitola “Bel gioco e tanti cerotti: Pioli – Spalletti vale il ruolo di avanti Inter”. In merito allo scontro che vedremo domenica la Gazzetta tratta il tema delle figure più importanti per le due rose: “Uomini chiave? Ce ne sono stati e ce ne sono nella lunga carriera dei due allenatori che si sfidano domenica, ma se si tratta di giocatori di culto, vere e proprie icone con facoltà di muoversi per il campo, la scelta è molto semplice: Zlatan Ibrahimovic per Pioli e Kalidou Koulibaly per Spalletti.. Ma adesso l’uomo chiave , fra tante assenze, è per forza Lorenzo Insigne, amato e discusso.”

