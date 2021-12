Rassegna Stampa: il Napoli visto dai principali quotidiani sportivi

Un duro colpo per il Napoli di Spalletti, che ieri sera allo Stadio Diego Armando Maradona, contro lo Spezia ha visto portarsi via tre importantissimi punti per la classifica.

Andiamo ora nel dettaglio e scopriamo cosa ne pensano le prime pagine dei principali quotidiani sportivi.

TutttoSport

TuttoSport are la sua prima pagina riferita al Napoli con il titolo: “Spezia: Zero tiri e un goal! Il Napoli è a -7 dalla vetta”

“I fischi piovuti dagli spalti del Diego Armando Maradona al termine della gara persa contro lo Spezia sono stati una novità in questa stagione […] segnale della delusione della gente esplosa per il terzo ko consecutivo a Fuorigrotta.” “La squadra è apparsa stanca e prevedibile, l’espressione di Spalletti a fine gara era quella di chi non si sarebbe mai aspettato questo clamoroso colpo di scena”.

La Gazzetta dello Sport

Terzo KO Interno: E’ a -7 dall’Inter Motta era in bilico. Spezia ora che fai? ”

“Oggi, come a gennaio, una partita strana, con gli azzurri padroni del pallone ma senza grandi spunti. E questa sconfitta sa ancora più di beffa perché arriva senza nemmeno subire un tiro in porta. Incredibile a dirsi ma è così, perché la rete del successo scaturisce da uno sfortunato autogol di Juan Jesus.” “Il Napoli perde la propria terza partita interna consecutiva in questo campionato […] La squadra appare confusa e, pur dando tutto come impegno, non riesce a trovare il gioco e la via del gol”

La Repubblica

“Poco Napoli, passa lo Spezia ko con autogol di Juan Jesus”

“E adesso si può chiamare tranquillamente fatal Spezia. Il Napoli apre e chiude il 2021 con lo stesso epilogo: perde contro una formazione determinata ma non certo irresistibile. Dopo Gattuso, stesso copione anche per Spalletti. È probabilmente la peggiore prestazione della sua gestione.”

“Per il Napoli è la terza sconfitta di fila in campionato a Fuorigrotta e stavolta le assenze non giustificano il brutto ko. Non convince neanche la gestione dei cambi, soprattutto la sostituzione di Mertens all’intervallo che magari avrebbe

potuto giocare in coppia con Petagna. Spalletti chiede lo stesso atteggiamento mentale mostrato contro il Milan, ma il Napoli nel primo tempo sembra rimasto a San Siro.”

