Rassegna Stampa: Il Napoli visto dai principali quotidiani partenopei

Questa mattina la città di Napoli si è svegliata con l’amaro in bocca per una partita che sembrava facile ma che ha allontanato la squadra azzurra dalla classifica declassata al terzo posto a -7 punti dalla prima.

Ma analizziamo nel dettaglio i principali quotidiani sportivi locali come hanno intitolato le prime pagine.

Corriere del Mezzogiorno

“Altalena Napoli: Terzo crollo al Maradona”

“Aveva ragione Spalletti a voler dimenticare in fretta la gioia per la vittoria di Milano, conosceva le insidie di Napoli-Spezia, partita che ha rovinato il Natale dei tifosi azzurri.” “De Laurentiis a fine gara ha voluto comunque brindare al Natale con la squadra. Animi non festosi, il presidente ha incoraggiato giocatori e tecnico: Non dovete abbattervi siete un gruppo forte allenato da un uomo intelligente e bravo. Godetevi il Natale con le famiglie, la società vi sostiene.”

Il Mattino

“Napoli a testa bassa”

“Terza sconfitta consecutiva al Maradona con lo Spezia decide l’autorete di Juan Jesus nel primo tempo. Azzurri irriconoscibili, Mertens bocciato dopo 45’. La squadra scivola al terzo posto: il Milan è a +3″

“Tranne che per 15-20 minuti nel secondo tempo, il Napoli soffre a centrocampo in cui nessuno riesce a trovare il bandolo. Sembra una squadra impaurita dalle conseguenze di ogni suo gesto, e lo si nota dagli errori elementari di

Zielinski,Mertens e anche Lobotka.“

Il Roma

“Napoli, disfatta di Natale: lo Spezia prende i tre punti e il Milan scatta in avanti.”

“Azzurri lenti e compassati: giochicchiano e regalano il vantaggio ai modesti avversari. La squadra di Spalletti si sveglia solo nel secondo tempo, ma l’attacco è impreciso. Elmas allo scadere colpisce l’ennesima traversa.” “I ragazzi di Spalletti non approcciano al match con la veemenza vista tre giorni fa a San Siro contro il Milan e per lunghi tratti giocano sotto ritmo.“

