Rassegna Stampa: il Napoli visto dai principali quotidiani partenopei

Il Mattino

“Lotta per lo Scudetto, ecco perché il Napoli può crederci ancora” nonostante la vittoria del Milan e la sua classificazione al primo posto e il pareggio con l’Inter il Napoli di Spalletti non deve cedere perché può ancora lottare per lo scudetto.

La Repubblica di Napoli

“Insigne non molla. La corsa continua ma il Napoli pensa già al Barcellona”. Intitola così la Repubblica di Napoli con le parole del telegramma del capitano Insigne, postato al termine della partita contro l’Inter. Certo il pareggio con la squadra di Inzaghi non è un ottimo risultato, ma non è nemmeno così cattivo da buttarlo via. Infatti i ragazzi di Spalletti non si sono fatti scoraggiare e già sono proiettati con la mente e con il fisico per il big match contro il Barcellona.

Cronache di Napoli

“Napoli, la rabbia e l’orgoglio: la corsa verso il tricolore non è ancora finita” anche in questo caso, il titolo non ha interpretazioni. Il Napoli non deve cedere, ha tutte le qualità e le abilità per vincere sulle due squadre che stanno dando filo da torcere agli azzurri. Spalletti e i suoi ragazzi sono pronti per la sfida ma sopra tutto per accaparrarsi il primo posto della classifica.

