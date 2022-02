Rassegna Stampa: I principali quotidiani nazionali

Un buongiorno e buon San Valentino a tutti i lettori di Per Sempre Napoli. In questo Un lunedì mattina rivoluzionato, quello per la Serie A, che in una sola giornata di campionato ha vito modificare la classifica per la lotta allo scudetto. Gli occhi sono puntati tutti sul Milan, e sul +1 punto guadagnato con il goal di Leao.

Ma analizziamo i principali quotidiani italiani…

Gazzetta dello Sport

“Il sorpasso del Milan sulla strada scudetto: il RE LEAO” un titolo che non lascia spazio alle interpretazioni, si perché nella giornata di domenica il Milan è riuscito all’ottavo minuto a segnare un solo goal nella rete della Sampdoria. Goal che gli ha premesso di guadagnare 3 preziosi punti che lo hanno portato ad essere provvisoriamente 1 in classifica.

Corriere dello Sport

“La volata di Leao” anche in questo caso la prima pagina è dedicata al giocatore del Milan, Leao, che con maestria in soli 8 minuti è riuscito a piazzare il goal nella porta della Sampdoria, riscrivendo la classifica di Serie A. Ma nulla è perduto, non significa infatti che la vittoria dello scudetto sia nelle mani dell’attuale prima in lista. La stagione è ancora lunga e tante sono le partite che dovranno essere giocate.

TuttoSport

“Juve fino alla fine” un titolo diverso per il quotidiano TuttoSport il quale intitola la prima pagina con un pezzo sulla Juventus, la quale ieri sera stava per perdere contro l’Atalanta ma è riuscita a salvarsi ocn un pareggio al ’92 di Danilo, piazzandosi quarta in classifica a -9 dal Milan e a -7 dal Napoli.

Purtroppo per questa mattina i principali quotidiani nazionali non hanno intitolato nulla in merito al Napoli di Spalletti complice il fatto che gli azzurri hanno giocato sabato. Per leggere delle informazioni più approfondite è possibile consultare l’articolo “Rassegna Stampa: Il Napoli visto dai principali quotidiani partenopei”

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati