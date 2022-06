Programmare per guardare al Futuro

Articolo di Giovanni Chiaravalle

Al vecchio Zanichelli alla pagina 420 tra Prognosi e Progredire c’è Programmare.

Letteralmente, Organizzare secondo criteri prestabiliti in vista di un fine. Pianificare.

Avere intenzione di fare qualcosa, mettere in programma.

Il concetto è talmente chiaro che doverne fare un’analisi risulta a tratti superfluo.

Il tifoso napoletano è intelligente, sveglio, orgoglioso e perspicace. Conosce fin troppo bene il Presidente per cadere in pensieri arditi. In questo finale di stagione ci sono tutti gli elementi per un thriller all’americana. Spionaggio di e-mail, tentativi di sabotaggio, addii, appuntamenti saltati e liti casalinghe. Più che calcio Napoli sembra di essere a Dallas. Intanto Insigne ha scelto, c’è da capirlo, il Canada, Mertens è senza contratto, Ospina è desaparecido e Koulibaly vive in attesa di sapere.

Capitolo a parte merita Fabian, ufficialmente legato ad AdL per ancora un anno, e Politano che invece, coerentemente con la sua ultima stagione di incomprensioni con Spalletti, ha fatto sapere di preferire altre e nuove destinazioni.

Basterebbero queste considerazioni per scoraggiare qualunque tifoseria specie dopo 17 anni ma a volte pare che il fondo sia lontano da venire.

Eviteremo di menzionare il problema atavico del settore giovanile, quest’anno salvo solo allo spareggio, sembrerebbe superfluo.

Eviteremo anche di ribadire le questioni stadio, centro allenamenti, campagna abbonamenti e chi più ne ha più ne metta, facciamo solo sommessamente notare che lo Zanichelli parla chiaro.

Programmare é vedere oltre. Aver visione prospettica e futura.

Il Napoli pare proprio non conoscere il dizionario.

Eviterò, per non apparire, esageratamente pomposo e ridondante, di menzionare Adriano Olivetti, Padre della programmazione aziendale italiana, è però doveroso attendersi dalla Ssc Napoli una seria e profonda analisi su cosa e chi si vuol diventare da adulti.

Insigne, Mertens, Fabian, Politano, Koulibaly,Ospina e Meret, Politano, i giovani incerti mandati in prestito, sono o non sono quesiti urgenti a cui dar risposta?

Una Azienda di respiro internazionale può gestirsi con “carattere” familiare?

Può AdL far imprenditoria a Napoli senza una Visione?

Tante domande, troppe.

Troppe per un pubblico che merita chiarezza e soddisfazione.

