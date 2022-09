Pioli : “il segreto del Napoli è Spalletti “

Il segreto del Napoli è Spalletti, non ha dubbi Stefano Pioli, nella conferenza stampa di vigilia, della sfida tra Milan e gli azzurri:

“il segreto del Napoli è il talento dei suoi calciatori, le grandissime capacità del suo allenatore, che da sempre fa giocare bene le sue squadre e poi da un mercato intelligente, prendendo giocatori che si sono inseriti bene”

Una partita difficile per l’allenatore rossonero ma non vuole parlare degli assenti:

“Non conta chi mancherà, conterà la qualità del gioco, lo spirito, abbiamo diverse soluzioni”

Ci sono delle importanti assenze in entrambe le squadre, ma Pioli conferma 25 convocati, pronto a mandare in campo la miglior formazione possibile:

“Siamo sullo stesso livello, abbiamo tutti e due giocato in Champions, abbiamo gli stessi punti in classifica, una grande sfida che andrà giocata pallone su pallone”

Due formazioni che si assomigliano molto, per le verticalizzazioni, la qualità del gioco, la difesa alta, tante similitudini che domani, secondo il tecnico milanista, faranno assistere ad una grande partita.

Sarà sfida scudetto?

“Penso che sarà uno scontro scudetto, perché vedo un campionato al vertice molto equilibrato, ogni partita sarà quindi decisiva, perché tre punti in più o in meno, alla fine faranno la differenza”

Tantissima stima poi nei confronti del tecnico avversario:

“Nel 2006 andai a seguire gli allenamenti di Spalletti quando allenava la Roma, ho tantissima ammirazione per lui, nel valorizzare i calciatori a disposizione è il numero uno”

Nessun recupero in extremis per il Milan, confermate le assenze, ma nessun cambiamento di modulo:

“Non snatureremo la nostra organizzazione di gioco, che conosciamo e abbiamo provato in allenamento, chiaro che Leao ha delle caratteristiche, Saelemaekers ne ha altre, cercheremo di sfruttarle”

Parole dolci, da parte di Pioli, anche per Pobega, fresco di convocazione in Nazionale, l’uomo in più per i rossoneri, che non sta facendo rimpiangere il mancato arrivo di Renato Sanches :

“Tommaso sta facendo molto bene, ha grande umiltà e spirito di sacrificio, ma è anche un grande talento, si sta inserendo molto bene”

Il Milan non batte in casa il Napoli dal Dicembre 2014:

“Conosciamo questi numeri, anche se poi abbiamo fatto bene a casa loro, questo ci fa essere preoccupati, nel senso di aumentare l’attenzione”

In chiusura di press conference ancora tante belle parole nei confronti degli avversari, soprattutto quello visto contro il Liverpool.

Motivo in più per gli uomini di Spalletti, per essere “preoccupati”, ovvero attenti e concentrati.

