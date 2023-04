Ostigard: “Batteremo il Milan! Osimhen e Kvara i migliori. Su Spalletti e il cibo napoletano…”

Le dichiarazioni del centrale azzurro raccolte dalla radio ufficiale della SSC Napoli. Il difensore norvegese ha detto la sua sulla stagione meravigliosa del club allenato da Luciano Spalletti

Leo Ostigard è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Il difensore azzurro ha detto la sua sulla stagione eccezionale del Napoli e sul prossimo impegno di Serie A, con il Lecce di mister Baroni.

Ostigard: “Non sopportiamo le sconfitte. Con il Lecce dobbiamo rialzarci subito”

Volete rialzarvi dopo la sconfitta con il Milan?

“Sarà fondamentale tornare a vincere con il Lecce. Sarà importante anche con il Milan in Champions, siamo pronti a battagliare, ma prima dobbiamo pensare alla trasferta in Puglia”.

Sul gol segnato al Milan in Coppa Italia:

“Ricordo la sfida di Coppa Italia contro i rossoneri con la maglia del Genoa. Ad oggi non siamo contenti per la sconfitta incassata, siamo pronti a sfidare nuovamente il Milan“.

Sui suoi compagni di reparto:

“Sono miei grandi amici, Kim e Rrahmani stanno sfornando grandi prestazioni. Dobbiamo complimentarci con loro per l’operato svolto, e con tutti gli altri calciatori della squadra come Lobotka. Non è facile mantenere sempre un livello molto alto, ma è bellissimo lavorare con questo gruppo“.

Sul rapporto con Spalletti:

“Do sempre tutto in allenamento, ho un ottimo rapporto con il mister. Sa bene che vorrei giocare di più, ma sono pronto a dare il massimo per la maglia azzurra“.

Sulle sensazioni vissute per la città in festa:

“Vogliamo regalare lo scudetto al Napoli e alla città. Tuttavia, siamo consapevoli che dovremmo restare concentrati per centrare l’obiettivo. Lo scudetto manca da tanti anni a Napoli, i tifosi aspettano da molto“.

Su Osimhen e Kvara:

“Sono i migliori al mondo attualmente. Bisogna sempre essere concentrati per marcare questi due calciatori, hanno un gran talento. Ciò che si vede quando gioca il Napoli, noi lo vediamo tutti i giorni in allenamento. Ma anche il resto della squadra sta sfornando grandi prestazioni. Sono tutti incredibili“.

Sul cibo napoletano:

“Mi piacciono tanto la pizza e la pasta, poiché quest’ultima pietanza in Norvegia non è tanto buona. Tutto il cibo italiano è molto buono“.

Sul valore della maglia:

“Ogni giocatore vorrebbe giocare sempre, ma do il massimo ogni volta che vengo chiamato in causa. Voglio dare sempre di più per il Napoli, anche se tutti gli altri compagni stanno facendo benissimo. Tuttavia, non è agevole entrare nei meccanismi delle rotazioni, ma farò il massimo per giocare di più“.

RILEGGI

Reja su Napoli-Verona: “Hysaj mi ha rivelato cosa è successo!”

Mauro: “Osimhen? Fossi suo compagno di squadra gli darei i cazzotti in testa!”

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati