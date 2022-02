Osimhen: il ritorno del leone azzurro

Mancano poche ore al match che vedrà come protagonisti gli azzurri di Spalletti a Venezia. Una partita necessaria per la classifica, perché in caso di vittoria, il Napoli riuscirebbe ad accorciare la distanza con la prima classificata Inter.

La convocazione di Osimhen

La formazione ufficiale ancora deve uscire, anche se orientativamente già si conosce. Di certo vi è la convocazione di Victor Osimhen come titolare.

Da come è possibile leggere sul Corriere dello Sport di quest’oggi, l’attaccante di Lagos avrà tre obbiettivi da raggiungere con il Venezia, il primo è quello di entrare in campo da titolare, il secondo è di centrare la porta con uno dei suoi splendidi goal, che mancano dal campionato da 112 giorni. Il terzo obbiettivo è quello di eliminare il ricordo dell’espulsione subito contro il Venezia nel girone di andata.

Preoccupazioni e raccomandazioni per Osimhen

Tanta è la gioia di rivedere il centravanti in campo, ma sono tante anche le preoccupazioni, sopra tutto quelle riguardanti la nuova maschera, più piccola, leggera, con una più ampia apertura all’altezza degli occhi di modo che possa avere un più ampio campo visivo, creata per proteggere il suo volto dagli urti dopo il grave infortunio di novembre.

La Gazzetta dello Sport, in merito, ha speso diverse frasi dichiarando: “La chiave importante, per la crescita di questo attaccante che può diventare davvero uno dei migliori a livello internazionale: non abboccare alle trappole che gli avversari più furbi gli tenderanno. Già la maschera, anche se realizzata nella maniera più anatomica e leggera, sarà pur sempre una limitazione e dunque creerà un po’ di tensione. Pensare che qualcuno non diciamo domani, ma nel prossimo mese in cui sarà costretto a indossarla, non provi quantomeno a spostargli quella protezione significa vivere in un mondo di favole, che non è sicuramente quello del calcio. E allora Osimhen dovrà imparare ad essere forte nella testa, oltre che nel fisico”.

