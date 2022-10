Osimhen consente a Lucio di togliersi i “Sassolini dalla scarpa”

E ’bastata una prodezza di Victor Osimhen, per risolvere a favore dei partenopei, una gara che sembrava avviata su un soporifero e voluto 0 a 0.Va specificato pero’, che solo chi non capisce di calcio potrebbe asserire il contrario, all’ Olimpico si e’ assistito alla lezione di anti calcio, rispetto a chi, fino a stamane, fa della coralita’ di gioco, a favore dello spettacolo, l’arma in piu’ per vedere dall’ alto, un campionato, che a mio modesto parere, solo la Lazio, mostra di esserne in possesso (Chiedere a Gasperini)

Osimhen, Che bel regalo al Mister!

Ma tornando alla gara dell’ Olimpico, il vincitore, sotto il piano tattico e stato sicuramente Luciano Spalletti, che anche nella scelta dei cambi, non si e’ lasciagtgo prendere dall’ uterismo della vittoria, ma facendo dell’ equilibrio e del quoziente pazienza, la svolta al gol di Osimhen,che con un lancio tagliato del neo entrato Politano, brucia, fino a quel momento, ottimo Smalling, ed il Nigeriano s’inventa un gol da cineteca, da mostrare a Mourinho, visto che Meret ieri e’ stato visto ai Fori Imperiali, poiche’ inoperoso nel Derby del Sole

A parte gli scherzi, ancora una volta, l’ex special-one, ha perso la possibilità di fare la differenza, prima , durante ed a fine gara.

Prima , vista la conferenza stampa, con minaccia velata al georgiano Kvara, ieri ancora una volta intraprese un’azione contro il “muro”Romano. Durante, con il tanto desiderato Irrati, che alla fine lo ha pure ammonito, sperando nel silenzio di chi, del tacere non ne conosce i tempi

Ed alla fine, in una conferenza stampa surreale, dove tra mancate risposte, e colpe di arbitro, Var, ad un tratto ho temuto che incolpano anche la croce rossa!, senza mai ammettere che il Muro di Berlino fosse stato abbattuto da anni, e che i suoi attaccanti, tranne qualche “strappo” del finto prodigio Zaniolo, dessero cenni di adesione alla partecipazione alla gara!

Insomma, stavolta NON LO SALVA NEANCHE LA FAVELLA…Lo special-one,è sembrato un coniglio bagnato dal suo stesso egocentrismo!

Chiudiamo con Luciano, fischiato, offeso, nella Roma che lui porto’ di nuovo in alto,da quei tifosi che anche ieri,hanno perso anche loro, offendevano con cori beceri e riluttanti Napoli ed i napoletani, ma arresisi anche loro allo strapotere dell attitudine alla Grande Bellezza del gioco, la stessa che ha consentito al tecnico di Certaldo, di togliersi i sassolini dalla scarpa, battendo finalmente il maestro dell’ anti calcio, e prendendosi, signorilmente in conferenza, la liberta di “irridere” il suo collega ed amico José, con parole che son tutto un programma “ Zero presunzione, zero atteggiamenti da fenomeni, si va, si mangia il nostro panino in treno e domattina c’è allenamento perché mercoledì c’è il Maradona pieno”. i famosi zeru tituli , parole ormai finite al macero, visto che special, il vecchio José, non ha neanche il one! Come a dire…Me la godo, anche se il campionato terminera’ a maggio!

