Osimhen-Abraham, Sfida tra Bomber

Abraham e Osimhen hanno in comune più di quanto si pensi. Il cognome del giocatore del Napoli significa “Dio è buono“, mentre ha certamente legami con la tradizione biblica l’attaccante della Roma. Senza poi contare che l’inglese ha anche contatti con la Nigeria. Il 9 napoletano in questa stagione è avanti 4 a 2. Pochi conoscendo il loro valore. Osimhen però è stato fermo per infortunio, mentre Abraham cerca ancora se stesso.

Chissà se ci riuscirà domani visto che contro il Napoli ha un conto in sospeso. Lo scorso anno ha avuto tutto il tempo per guardare la porta, ma il tiro finì incredibilmente fuori a tu per tu col portiere Ospina. Anche Osimhen deve chiudere un cerchio perchè nella stessa partita è stato capace di centrare il palo a porta vuota. Entrambi hanno la concorrenza di Raspadori e Belotti che comunque è sinonimo di grande squadra.

Osimhen-Abraham, Ecco i numeri…

Il Napoli sarà ospite all’Olimpico della Roma di José Mourinho, gara valida per l’undicesima giornata di Serie A in programma domenica 23 ottobre alle ore 20.45. Sarà la sfida anche di Victor Osimhen e Tammy Abraham che in quanto a segnare non se la cavano assolutamente male.

L’edizione odierna del Corriere dello Sport si sofferma sui due giocatori in questione sottolineando la ‘supremazia’ del nigeriano che conta all’attivo 3 gol in campionato contro i 2 di Abraham. Il noto quotidiano sportivo ci fa riflettere invitandoci a pensare che Osimhen ha giocato 4 partite e 241 minuti meno del collega con un Napoli, da sfondo, che vanta il migliore attacco della Serie A con 25 reti realizzate, mentre la Roma ha il peggiore tra le prime sette in classifica con 13. Tredici: come gli azzurri andati a segno finora.

Osimhen potrebbe iniziare la sfida con i giallorossi da titolare al centro del tridente. La condizione cresce – si legge – le parentesi con gli olandesi e il Bologna sono state chiuse dai gol e Victor è sembrato letteralmente esplosivo. Difficile lasciarlo fuori nel momento in cui devi disegnare una formazione e dare un indirizzo a una partita.

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati