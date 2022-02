Ora è corsa a tre per lo scudetto: come si presentano Inter, Milan e Napoli.

Ci siamo lasciati alle spalle un weekend che ha sconvolto gli equilibri del campionato: un derby della Madonnina cruciale come non lo era da un sacco di tempo, un brutto passo falso dell’Atalanta in Sardegna, e i successi di Napoli e Juve sempre più lanciate nei loro obiettivi. Se fino a poco tempo fa la classifica e il campo mostravano le prime 4 di gran lunga sopra al resto del campionato, ma con l’Inter avviata verso il secondo titolo consecutivo, ora la lettura è cambiata. Juve e Atalanta si giocano il quarto posto, e domenica ci sarà il determinante scontro diretto in casa dei bergamaschi.

Quello che però ci interessa di più, sta succedendo ai gradini ancor più alti della classifica, che ad oggi recita INTER 53, NAPOLI 52, MILAN 52 (l’Inter ha una partita in meno, in attesa del recupero della 20esima giornata col Bologna). Sono bastati 3 minuti, precisamente dal 75′ al 78′ di Inter-Milan, a riaprire un campionato che sembrava già scritto. L’Inter, imbattuto in campionato da ottobre e con alle spalle mesi di dominio incontrastato, si trovava in vantaggio di un gol e in controllo del match. Una vittoria nel derby, lasciando il Milan a +7 (con ancora un’altra partita da giocare) e potendo gestire la partita col Napoli, metteva davanti all’Inter un rettilineo che avrebbe portato allo scudetto. Grazie ad un blackout dei nerazzurri, e al risveglio dei rossoneri, complice l’ingresso di un frizzante Brahim Diaz, il Milan ha riaperto tutto e adesso è corsa a 3.

L’Inter: scontato e inevitabile

Dopo i dubbi iniziali, per il cambio in panchina e i tagli alla squadra, i nerazzurri si sono sempre di più imposti come assoluta favorita. Inzaghi ha saputo valorizzare al meglio tutte le potenzialità della rosa, sfruttando la forte ossatura lasciata da Conte ma liberando al massimo la qualità dei suoi giocatori. A partire dalla vittoria col Napoli (21 novembre) ha trovato sempre più certezze, non ha più lasciato per strada un punto, e partita dopo partita il trionfo finale sembrava più scontato, come se fosse impossibile anche solo pensare ad un’altra squadra.

Naturalmente non sarà una sconfitta ad azzerare i valori: l’Inter resta la favorita, potenzialmente è a +4 da Milan e Napoli, ha l’organico più completo e nell’ultimo anno e mezzo la rosa ha acquistato status da big e certezze che difficilmente crolleranno da un giorno all’altro. Anche nel derby di sabato, per almeno un’ora di gioco, l’Inter ha gestito la partita senza problemi. Ad oggi i nerazzurri non vivono certo il momento di forma migliore, molto si giocherà nella sfida da brividi al Maradona di sabato, ma restano padroni del loro destino e se ritroveranno le certezze costruite in questi mesi manterranno la vetta.

Milan: gioventù, tenacia e inesperienza

Questa stagione il Milan ha scelto di dichiararsi senza fraintendimenti: l’obiettivo è lo scudetto. Il Milan, con l’Atalanta, è l’unica big con un progetto tecnico longevo, Pioli ha dato stabilità dopo anni bui e incerti. Dopo la sorprendente cavalcata dell’anno scorso, terminata con troppi mesi d’anticipo, quest’anno i rossoneri partivano come big affermata. La rosa a diposizione di Pioli non è probabilmente a livello dell’Inter o di altre squadre, è sicuramente la più giovane, con ampissimi margini di miglioramento ma mancante di continuità in alcuni momenti. È però innegabile che il vero freno del Milan in questa stagione sono stati gli infortuni. Al pari se non peggio del Napoli, il Milan da inizio stagione è stato quasi sempre in emergenza, e ha spesso dovuto trovare soluzioni alternative.

Ora, dopo la vittoria del derby, il Milan sarà mentalmente lanciato, non avrà coppe europee da giocare, il calendario è favorevole, e potrà approfittare dello scontro diretto delle due rivali di sabato. Sperando di recuperare la rosa al 100%, il gruppo è giovane, fresco, e inesperto quanto ambizioso, e ha dimostrato di saper buttare il cuore oltre l’ostacolo, può giocarsi il campionato fino in fondo.

Il Napoli: qualità e resilienza

Dulcis in fundo, i ragazzi di Spalletti a gennaio hanno potuto leccarsi le ferite, approfittando di un calendario tranquillo per aspettare i recuperi e ritrovare continuità di risultati: 13 punti in 5 partite e solo un goal subito in campionato nel 2021, molti pezzi pregiati della rosa sono tornati dagli infortuni, le “seconde linee” sono state valorizzate, e ora il Napoli ha una rosa molto profonda e dalla grande qualità. Il Napoli ha sicuramente il calendario più duro, ma ha dimostrato di saper giocare anche gli scontri diretti e il momento più duro della stagione sembra passato: nonostante tutto il Napoli è saputo uscire da mesi di emergenza senza “disunirsi”, e ora, dopo essersi adattato a tantissimi problemi, sabato si gioca gran parte delle speranze per fare la storia.

Il livello della rosa c’è, probabilmente nessuno può schierare in campo più qualità e talento dei partenopei. Primi del campionato per tutte le statistiche di possesso palla, ma anche miglior difesa, solo 16 gol subiti e ben 13 clean sheet, aspettando anche Koulibaly. Nonostante tutto in testa c’è ancora, e meritatamente, l’Inter, e sabato servirà un’impresa, ma la squadra di Spalletti permette di sognare, nella speranza, stavolta, di non assistere a un nuovo harakiri.

La piazza resta fredda

È interessante notare come, nonostante una stagione così positiva, l’ambiente sia ancora abbastanza coi piedi per terra, e, dopo tutte le recenti delusioni, la tifoseria non è più così ottimista e speranzosa per il futuro. Il Maradona è sempre uno degli stadi più vuoti rispetto al numero di biglietti disponibile e nemmeno la partita col Barcellona ha cambiato la tendenza: ancora non sono stati staccati 10 mila tagliandi dei 27 mila disponibili. Fortunatamente sembrano diverse le condizioni per la partita con l’Inter, si va verso il tutto esaurito e un big match come quello di sabato (probabilmente erano anni che il Napoli non giocava una partita così importante) farà inevitabilmente salire l’entusiasmo della piazza.

