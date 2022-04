Olivera, Anguissa e Kvaratskhelia per un Napoli più forte anche fisicamente

Dopo l’esonero di Gennaro Gattuso, in casa Napoli è iniziata una vera e propria rivoluzione, seppur mettendo a disposizione del nuovo arrivato, Luciano Spalletti, la stessa rosa della scorsa stagione.

Il tecnico di Certaldo è entrato nella testa di ogni calciatore, rigenerando anche chi sembrava un flop, per info chiedere a Stanislav Lobotka. La differenza tra le scorse annate e questa è sostanzialmente una sola e ce l’abbiamo sotto gli occhi: questa squadra non cerca più alibi negli arbitri, nei prati malandati o negli alberghi in cui si perdono gli scudetti.

Questa squadra ha la consapevolezza di essere forte ed è riuscita a compattarsi nelle difficoltà più che mai. Come quando siamo andati a Milano, Torino e Bergamo, dominando in lungo ed in largo con gli uomini contati. L’allenatore azzurro sta mettendo in atto una rivoluzione anche sul piano fisico, ma probabilmente nessuno se ne è reso conto per il momento.

L’acquisto di Anguissa e la titolarità di Zanoli contro l’Atalanta non fanno altro che confermare questa cosa che il Napoli è destinato a diventare una sorta di Inter 2.0: squadra forte mentalmente e frisicamente imponente.

Anche i nomi più vicini all’approdo all’ombra del Vesuvio – Mathías Olivera e Khvicha Kvaratskhelia – hanno una stazza fisica importante, essendo alti rispettivamente 184cm e 183 cm. I due andrebbero a sostituire Mario Rui (168cm) e Lorenzo Insigne (163cm). Sta iniziando una nuova era e un’altra dimostrazione di quanto detto è il fatto che per la prima volta dall’inizio dell’era De Laurentiis, i ragazzi si trovano in piena lotta scudetto a sole 7 giornate dalla fine.

Tutto ciò soltanto alla prima stagione di un nuovo ciclo. Un nuovo ciclo che dà la sensazione del fatto che Luciano Spalletti stia costruendo una squadra che diventerà vincente e resterà nella storia del club.

