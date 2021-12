In casa Napoli, oltre l’Empoli. vi e’ da tenere d’occhio i diffidati, in vista della prossima gara di San Siro, in programma Domenica 19 Dicembre alle ore 20:45. Mario Rui ed Anguissa sono i due nel “mirino”, quindi oggi, dovranno fare molta attenzione per non rischiare di saltare la gara contro i rossoneri.

