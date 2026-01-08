Napoli–Verona, una partita segnata da errori arbitrali e ombre inquietanti

Gen 8, 2026
NAPOLI, VERONA Nella Foto: delusione fine gara napoli Foto Mosca

La sfida tra Napoli e Verona non sarà ricordata per il calcio espresso in campo, ma per l’ennesima sequela di errori arbitrali palesi, difficili da giustificare e ancor più difficili da accettare. Decisioni prese – o non prese – sotto gli occhi di tutti, che hanno inevitabilmente condizionato l’andamento della gara e alimentato un malcontento ormai diffuso tra tifosi e addetti ai lavori.

La VAR, strumento nato per ridurre le ingiustizie e colmare le lacune evidenti della classe arbitrale, sembra aver tradito la propria missione originaria. Da supporto alla trasparenza, si è progressivamente trasformata in un mezzo discrezionale, utilizzato a intermittenza e, troppo spesso, a favore delle solite squadre “potenti”. Un sistema che interviene quando conviene e tace quando dovrebbe parlare, lasciando spazio a interpretazioni che puzzano di disparità di trattamento.

Il caso Napoli–Verona si inserisce perfettamente in questo contesto. Episodi chiari, rivisti al monitor eppure ignorati, valutazioni incoerenti rispetto a precedenti analoghi, e una gestione arbitrale che ha lasciato più dubbi che certezze. Tutto questo mentre la tecnologia, teoricamente infallibile, resta lì a guardare.

In questo scenario, colpisce anche il silenzio della società partenopea. Aurelio De Laurentiis, da sempre personaggio diretto e combattivo, appare ormai rassegnato di fronte a dinamiche che si ripetono con inquietante regolarità. È forse arrivato il momento che il Napoli alzi la voce nelle sedi opportune, in federazione e non solo, per chiedere chiarezza, rispetto e uniformità di giudizio.

Perché quando certi episodi diventano sistematici e non più occasionali, il sospetto che qualcosa di occulto si muova dietro le quinte della Serie A diventa inevitabile. Senza voler emettere sentenze, ma con il dovere di porre domande scomode, il rischio è quello di vedere riaffiorare l’ombra di una nuova era di “calciopoli”, più sofisticata, più silenziosa, ma altrettanto dannosa per la credibilità del nostro calcio.

Il campionato italiano ha bisogno di fiducia, non di sospetti. E la fiducia si costruisce solo con trasparenza, coerenza e coraggio. Qualità che, oggi più che mai, sembrano mancare.

~Dino Risi

