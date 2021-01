Napoli, una vittoria di platino

Il Napoli espugna la Dacia Arena in un match che ha comunque evidenziato i grossi problemi di rosa e la situazione attuale causata dai tanti infortuni. L’Udinese ha giocato la sua partita, provando a difendere e ripartire, ma non ha avuto fortuna.

La coperta del Napoli è assolutamente corta in questo momento. Giocare senza i centrali titolari e le prime due punte è difficilissimo per chiunque. Lo diventa ancor più quando non hai grandi alternative. Gli uomini di Gattuso sono partiti bene nei due tempi, poi hanno subito gli episodi eccessivamente. L’errore di Rrahmani avrebbe stordito anche un toro, figuriamoci una squadra come il Napoli con ben pochi leader in campo. E i ragazzi di Gotti avrebbero potuto trovare anche il vantaggio. L’imprecisione e le parate di Meret hanno negato loro la gioia.

Il Napoli era troppo rimaneggiato per poter tracciare un giudizio sul gioco. Vista la confusione mentale di Rrahmani, Gattuso ha reputato opportuno inserire Di Lorenzo centrale, facendo entrare Mario Rui al posto del kosovaro e dirottando Hysaj a destra.

Data l’assenza di Demme (in fase di recupero ed entrato solo nel finale), il Napoli doveva sperare in Bakayoko in fase difensiva e accendere un cero. Fabian si è reso protagonista anche di buone giocate offensive, ma non è un giocatore da filtro. Lobotka è improponibile, ragion per cui la coperta era assolutamente corta. Insigne si è acceso a tratti così pure Zielinski. La conferma è data dal solito Lozano, decisamente uno dei migliori esterni del campionato.

Dal canto suo, l’Udinese si è reso protagonista di una buona gara, con linee strette, densità, grinta e verticalizzazioni rapidissime per andare in contropiede. Il Napoli è riuscito ad avere la meglio in termini di possesso ma ha prestato il fianco alle veloci ripartenze dei friulani. Il gol di Bakayoko suggella l’ottima gara del franco-ivoriano, finalmente positivo dopo qualche partita in ombra.

Il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto ma, sponda Napoli, non possono farsi troppi crucci sulla prestazione. Date le tante, troppe assenze, l’importante era vincere. Presto torneranno Koulibaly e Mertens, a fine mese probabilmente Osimhen, mentre le condizioni di Manolas andranno monitorare. Dalla prossima ci sarà anche Demme. Con 4-5 calciatori al rientro sarà un Napoli molto più vicino a quello che chiede Gattuso. La classifica non è malvagia, ci sono quattro squadre (Juve, Milan, Inter e Atalanta) che hanno decisamente qualcosa in più, ma gli Azzurri stanno facendo di tutto per rimanere attaccati al treno Champions. Tra un paio di mesi ne sapremo molto di più.

L’Udinese esce da questo match piena di rammarico, ma ha anche i calciatori giusti per non rimanere invischiata nella lotta salvezza. Anche i friulani avevano delle assenze. La rosa è comunque assolutamente in grado di salvarsi con largo anticipo e puntare a una tranquilla posizione di centro classifica. Gotti ne è consapevole e oggi gli si può imputare ben poco.