Napoli: Tanti Auguri Faouzi Ghoulam

“Tanti auguri, Faouzi!” questo il tweet del Napoli in occasione del trentunesimo compleanno di Ghoulam, nel club del Napoli dal 2014.

Un giocatore con la G maiuscola, un terzino sinistro da sempre stato fondamentale per il Napoli, per il suo dinamismo e per la capacità di mettere i cross al centrocampo, aiutando i suoi compagni di squadra.

Un giocatore che con la maglia azzurra è riuscito a vincere due Coppe Italia e una Supercoppa Italiana fin quando non ha dovuto affrontare degli importanti infortuni che lo hanno allontanato dal Napoli per molto tempo

Gli Infortuni e la riabilitazione

ll calvario di Ghoulam inizia nel 2017 con la rottura dei legamenti del crociato che lo hanno allontanato dal campo di calcio per ben 98 giorni rientrando in competizione l’8 febbraio del 2018, giorno in cui si è rotto la rotula costringendolo ad un ulteriore stop per 92 giorni.

Successivamente il 4 luglio del 2018 si è dovuto sottoporre all’operazione al ginocchio che lo ha costretto a casa per ben 113 giorni perdendo di fatto 45 partite con la maglia azzurra.

Purtroppo i problemi per Ghoulam non sono finiti qui, perché nel 2019 per un infortunio muscolare ha dovuto nuovamente fermarsi per ben 107 giorni e proprio durante la sua convalescenza si è contagiato con il Covid-19.

Quando il peggio sembrava essere passato, un ulteriore infortunio sempre al legamento del crociato lo ha bloccato di nuovo per 205 giorni.

Quattro anni di calvario per il terzino sinistro che oggi è tronato in campo con grande forza d’animo tentando di ritornare ad essere il Ghoulam del 2014.

Il Napoli e il Rinnovo

Considerato uno dei terzini più forti d’Europa, Ghoulam è sempre stato uno dei calciatori del Napoli tra i più pagati, il suo ingaggio infatti è pari a 3 milioni netti a stagione. Tuttavia il suo contratto, in scadenza a giugno 2022, probabilmente dovrà essere rivisto in virtù della spending review voluta da ADL, la quale ha visto l’addio di Insigne così come la revisione dei contratti di numerosi giocatori.

Ovviamente la speranza è che non solo ADL rinnovi il contratto di Ghoulam, ma che l’algerino possa tornare a splendere come sei ani fa quando nel campo di calcio, in ogni partita, sfrecciava lungo le laterali del campo, creando i solchi a terra per di piazzare degli incredibili cross che portavano automaticamente ai goal.

