Napoli, Spalletti lavora in vista del Milan: oltre a Zielinski da valutare anche Elmas e Mario Rui

In casa Napoli piove sul bagnato e alla già lunga lista di infortunati in vista della super sfida contro il Milan si aggiungono i dubbi su altri componenti della rosa. Da valutare, scrive Tuttosport, le condizioni di Mario Rui, uscito con qualche dolore di troppo dalla sfida contro l’Empoli. Così come Eljif Elmas, con la botta al polpaccio che non lascia tranquilli. Da capire infine quale è il decorso del problema di Piotr Zielinski: il dolore allo sterno che gli impediva di respirare bene ha spaventato tutti, i controlli hanno dato esito negativo ma il malessere è sfociato in una tracheite. Nelle prossime ore probabili nuovi controlli e nuovi test per il polacco.

