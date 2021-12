Napoli: Si tenta il tutto per tutto con Doekhi

Un difficile rientro dalle festività natalizie quello del Napoli di Spalletti, il quale per la partita contro la Juventus dovrà giocare con sette titolari in meno. Oltre a Fabian Ruiz, alla lista dei positivi, nelle ultime ore si è aggiunto anche Hirving Lozano, in isolamento in Messico.

Occhi puntati su Doekhi

Secondo quanto riportato dal quotidiano TuttoSport, il Napoli è pronto ad acquistare Danilho Doekhi, classe 98, difensore del Vitesse, il quale vedrà terminare il suo contratto il 30 giugno del 2022. Sembrerebbe che il ventitreenne olandese, dopo tre stagioni nella città di Arnhem, voglia mettersi in gioco tentando la volta dell’Italia.

Il Dirigente Sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, non si è lasciato scappare la notizia della volontà dell’olandese di trasferirsi in Italia.

Le dichiarazioni di TuttoSport

“Danilho Doekhi, difensore centrale di piede destro in forza al Vitesse Arnhem, club olandese attualmente quarto in campionato. Si tratta di un calciatore rapido e prestante, alto 1.90.” Giuntoli certamente non vuole perdere questa occasione ” Il Napoli lancerà l’assalto nei prossimi giorni con un’offerta alla dirigenza del Vitesse: 2 milioni di euro subito per non perderlo a zero tra 6 mesi.” Sembrerebbe che il Napoli voglia acquistare il difensore prima della partita contro la Juventus, tentando il tutto per tutto per lo scontro a Torino.

Juventus -Napoli

Sono ore di fermento per il possibile rinvio del match Juve – Napoli in quanto la rosa del Napoli attualmente si trova scoperta per via:

Convocazione e partenza per la Coppa d’Africa di Koulibaly, Anguissa, Ounas, Osimhen

Squalifica di Mario Rui

Positività al Covid-19 di Fabian Ruiz e Lozano

Secondo le “Regole relative a impatto Covid-19, gestione casi di positività e rinvio gare” in vigore per l’anno 2020-2021 la gara era possibile disputarla se presenti nel Club tredici calciatori disponibili, dei quali almeno un portiere. Per quest’anno la norma deve ancora essere scritta, ma si pensa che la base sia la stessa, ovvero, la disponibilità di un numero minimo di calciatori.

Attualmente il Napoli ha a disposizione solo 16 giocatori dei quali solo 13 in movimento.

Fortunatamente è arrivata una buona notizia in casa Napoli, con la notizia della negatività al tampone molecolare di Insigne, attualmente sotto i riflettori per il possibile trasferimento a Toronto.

La domanda a questo punto sorge spontanea, adesso cosa farà il Napoli?

