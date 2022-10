Napoli-Sassuolo, Tra statistiche e curiosità’

Il Napoli affronterà il Sassuolo domani alle ore 15 allo Stadio Maradona: i neroverdi di Dionisi vengono da una buona partita contro il Verona vinta per 2-1, mentre il Napoli ha ben altre ambizioni. Vuole mantenere il primo posto a +3 sul Milan e continuare una striscia positiva di 0 sconfitte in Serie A che è partita proprio dalla gara contro gli emiliani di aprile scorso (finì 6-1 ndr). Di seguito alcune curiosità statistiche guidate da Eurosport e basate su dati Opta.

Dopo il successo per 6-1 dello scorso aprile, il Napoli potrebbe registrare due vittorie di fila contro il Sassuolo in Serie A per la terza volta, dopo le due con Gennaro Gattuso nel 2020 e le tre con Rafael Benítez nel 2015. Il Sassuolo ha vinto due delle 18 sfide di Serie A contro il Napoli, entrambi successi arrivati nel girone d’andata (2015 e 2020) – quello del novembre 2020 è stato inoltre l’unico confronto in cui i neroverdi hanno tenuto la porta inviolata contro i partenopei nella competizione (0-2 al Maradona).

Il Napoli è imbattuto da 15 partite di Serie A (13V, 2N), la striscia aperta più lunga tra le formazioni attualmente in Serie A: i partenopei hanno iniziato questa serie di imbattibilità proprio contro il Sassuolo, grazie al 6-1 del 30 aprile scorso.

Il Napoli si trova attualmente con due punti in meno rispetto alle prime 11 partite giocate nel campionato corso (29 v 31) – tuttavia, i partenopei pareggiarono la successiva nella stagione 2021/22 – con un successo contro il Sassuolo eguaglierebbero il proprio record di punti dopo 12 gare in una stagione di Serie A (32).

Napoli (28) e Sassuolo (30) sono due delle tre formazioni di questa Serie A ad aver incassato finora meno conclusioni nello specchio della porta (tra loro la Roma, a 29) – i partenopei guidano inoltre la classifica per tiri nello specchio effettuati (72).

Con la rete contro il Verona, Davide Frattesi ha già eguagliato in 11 presenze il suo score realizzativo della scorsa stagione (36 partite giocate) – il classe ’99 ha infatti alzato la sua percentuale realizzativa dal 6% dello scorso campionato al 15.4% di questo.

Matteo Politano ha esordito in Serie A proprio in una sfida tra Napoli e Sassuolo, ma con la maglia neroverde (23/08/2015) – con la formazione emiliana ha collezionato 96 presenze e 20 gol nel massimo torneo – inoltre il Sassuolo è la formazione contro cui ha registrato più presenze senza mai segnare o fornire assist nella competizione (otto).

Giovanni Simeone ha realizzato tre gol contro il Sassuolo in Serie A, uno con il Cagliari e due con la Fiorentina – l’attaccante del Napoli, tuttavia, non trova la rete in casa nel massimo campionato dallo scorso 4 aprile, al Bentegodi con la maglia del Verona”.

