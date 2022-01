Napoli – Salernitana: 4-1. Le dichiarazioni degli allenatori.

E’ finita 4-1 la partita che ha visto scontrarsi le due squadre campane, Napoli e Salernitana. Tanta la gioia del Napoli di Spalletti, che dopo un periodo certamente non positivo, è finalmente tornato in gara per la lotta al primo posto della classifica. Infatti, dopo questa partita, il Napoli si posiziona secondo, solo dopo la capolista Inter, a soli 4 punti di distanza (rispettivamente Napoli 49pt – Inter 53pt).

E’ necessario dunque riportare le dichiarazioni dell’allenatore di Certaldo e dell’allenatore Colantuono.

Dichiarazioni Spalletti

Tanta la gioia di Spalletti dopo la vittoria con la Salernitana. Ciò nonostante le parole dell’allenatore di Certaldo sono sempre abbastanza critiche, parole che hanno lo scopo di focalizzare i punti deboli al fine di migliorare le prestazioni.

Ecco le sue parole: “Dobbiamo migliorare da un punto di vista di cattiveria e di carattere, le partite con le cinque sostituzioni non sono mai tranquille nemmeno con due gol di scarto. Sull’aspetto della determinazione e sull’andare a considerare che non c’è un tempo illimitato per chiudere le partite e dobbiamo fare dei passi in avanti, anche oggi di palloni dentro l’area di rigore ne sono passati tanti ed a fine primo tempo per poco non eravamo in parità“.

Ai microfoni di DAZN ha speso parole anche per Osimhen e Mertens dichiarando che: “Osimhen era un po’ nervoso perché non ha fatto gol, era dispiaciuto. Sono bischerate di fine partita“. Mentre in merito alla questione rinnovo Mertens ha dichiarato: ” Noi abbiamo un presidente molto attento, negli anni ha fatto vedere di creare sempre squadre forti. Dovrà rivedere i contratti, passerà molto da lì. Se un giocatore vuole rimanere dovrà stare a quanto chiede la società“.

Dichiarazioni Colantuono

Nonostante la sconfitta contro il Napoli, Colantuono ha voluto fare i complimenti ai suoi ragazzi i quali hanno combattuto per tutti i 90 minuti, nonostante la forma fisica dei ragazzi non fosse al massimo, colpa dei postumi del Covid-19. Ecco le parole di Colantuono: “Eravamo ridotti all’osso ma voglio ringraziare tutti i giocatori, che sono stati stoici. Alla fine del primo tempo c’era gente che vomitava per la fatica, soprattutto chi ha avuto il COVID e non aveva fatto allenamento. Abbiamo avuto tanti problemi, è stata una settimana difficile ma avevamo mascherato nel primo tempo”

Seguici su Per Sempre Calcio

Seguici su Instagram

Seguici su Twitter

Seguici su Facebook

Seguici su Youtube

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati