Napoli: quando a volare dalla finestra sono i sogni

Il Napoli esce sconfitto dalla gara contro l’Inter ed abdica i sogni scudetto già dopo 14 gare di campionato, 7 al Maradona con 2 vittorie, un pari e 4 sconfitte, consapevole che lo scorso anno non solo non si è ripetuto ma né tantomeno ci si è avvicinati, viste le scelte incoscienti della società in chiave mercato.

Una serie di errori nelle scelte della proprietà ed il rendimento alternato dei famosi big, come Kvara ed Osi, ha già strappato dal petto del Napoli quello scudetto chiuso in netto anticipo, e che oggi sembra un lontano ricordo se si pensa ai 18 punti di vantaggio finali proprio nei confronti dell’Inter, che è la capolista attuale.

È vero che sul piano della prestazione, almeno nella prima frazione di gioco, la squadra di Simone Inzaghi non è sembrata certo irresistibile, va sottolineata la gara di Sommer, che è stato determinante fin da subito, oltre che un centrocampo granitico che ha chiuso ogni varco agli azzurri, che hanno provato ma alla fine i tre punti vanno sulla sponda nerazzurra della Madonnina!

Poi sull’arbitraggio si è detto tutto, Massa certamente ha messo lo zampino in almeno due occasioni, mostrando scarsa visibilità in casi in cui un pizzico di imparzialità e giudizio univoco avrebbero evitato non solo le polemiche del dopo gara, ma anche la certezza che il fischietto d’Imperia avrebbe inciso in positivo sull’intero svolgimento della contesa.

Sia chiaro però che questo non deve sgravare il gruppo squadra, perché il fallo su Lobotka c’era e su Osi il rigore era netto, ma ciò non toglie che i singoli più rappresentativi sono venuti meno e certamente quando manca il loro apporto occasioni le squadre avversarie non si lasciano sfuggire questa occasione.

Se andiamo a vedere dal numero uno al centravanti potremmo affermare che Meret ha bisogno di una pausa di riflessione perché i nervi sono saltati e la sua garanzia sembra essere scaduta. Ostigard e Rrhamani, non solo non danno certezze ma confermano che Kim, oggi in difficoltà al Bayern, non sia stato sostituito degnamente, Natan a sinistra ha fatto meglio che da centrale. Lobotka e Anguissa non possono giocare tutte le gare ad alto livello e ricambi non ce ne sono. Infine Kvara ed Osi, spettatori non paganti, non hanno mostrato la stessa voglia e grinta che ha contraddistinto il rendimento lo scorso torneo.

Sul piano tattico va elogiato Mazzarri che nel poco tempo avuto ha dato certamente un’impronta al gioco del Napoli, dovendo far fronte non solo ad un progetto tecnico fallimentare, ma anche a tante defezioni per infortuni muscolari che attestano la preparazione sbagliata del tecnico francese Rudi Garcia che è stato un vero e proprio Tsunami per gli azzurri.

Ora si va a Torino, contro la Juventus di Allegri che in questo momento mostra cenni di un ritorno, quasi inaspettato, ma certamente voluto per determinazione e voglia di rientro tra le posizioni di vertice, ed a Mazzarri spetta il compito di Inventarsi qualcosa in questa settimana corta che porta al Match dello Stadium, per cercare almeno di invertire la rotta di una flotta ancora malata, provando a non far volare dalla finestra quei sogni, attesi 33 anni, e già distrutti dall’ ego fallimentare di una società collusa con l’incapacità

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati