Napoli, occhio a Lautaro Martinez e a certi precedenti…

Sempre più vicina la grande sfida del Maradona, in casa Inter sono diverse le idee di Simone Inzaghi, e a far discutere nelle ultime settimane è stata la situazione Lautaro Martinez.

Il Toro, dopo l’addio di Lukaku, ha iniziato la stagione con aspettative da trascinatore, ad oggi ha portato a casa 11 goal e 2 assist, sbagliando però due rigori, di cui uno nel derby d’andata. Per ora non è certo stata una stagione negativa, ma anche quest’anno Lautaro Martinez sta dimostrando discontinuità. Capace di sorprendenti strisce realizzative, quanto di periodo di magra, come quello attuale. Al suo fianco, Dzeko sta trovando numeri e prestazioni insperate, mentre Sanchez sta guadagnando sempre più spazio ai danni dell’argentino. Sono cinque le partite di fila a secco in campionato, a cui possiamo sommare anche le le due di Coppa Italia, ma Inzaghi difficilmente lascerà fuori uno come lui.

In più, è impossibile ignorare i numeri: il Napoli è la seconda vittima italiano preferita di Lautaro, con quattro marcature. L’ultima arrivata proprio nel 3-2 dell’andata a San Siro. Anche in quel caso, veniva da cinque partite a digiuno, e col Napoli ha iniziato una serie positiva di altrettante cinque partite.

Sempre che non gli venga preferito Sanchez, sarà sabato il giorno giusto per invertire la rotta?

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati