Napoli: nelle ultime gare attacco migliore di Milan e Inter, i numeri 

Con la vittoria di Bergamo, il Napoli ha dato conferma di esserci e volerci credere fino alla fine per la vittoria dello scudetto. Infatti, le milanesi non sembrano irresistibili, mentre gli uomini di Spalletti sembrano essere quelli con più entusiasmo e fame di vittoria.

Gli azzurri sono quelli che nelle ultime 5 gare hanno totalizzato più punti tra quelle che lottano per i vertici della classifica:

Napoli 12;

Milan 11;

Inter 9.

Se il calcolo lo si fa, invece, basandosi sulle ultime dieci gare, il risultato rimane invariato, con i partenopei alla guida di questa mini classifica:

Napoli 24;

Milan 19;

Inter 14.

I numeri non mentono mai e parlano della squadra campana vicina come non mai alla vetta della classifica a poche giornate dalla fine nell’era De Laurentiis.

Ci sono tutti i presupposti per giocarsela e farsi valere fino alla fine, anche perché sembra che l’apporto di gol in fase offensiva stia tornando quello di prima.

E non si intende soltanto i calciatori che vengono schierati in attacco, ma si parla di tutta la squadra.

Perché il Napoli non è più una squadra che punta su un solo giocatore su cui dare la palla e sperare che la metta in porta.

Nelle ultime dieci partite ha anche i migliori numeri rispetto alle reti segnate tra le prime tre:

Napoli 19

Inter 12

Milan 10

Mantenendo la media realizzativa di 1.9 gol per match, dimostrando che anche senza Osimhen si possa fare bene. Infatti, soltanto nella gara contro l’Atalanta, in piena emergenza sono stati siglati 3 punti.

