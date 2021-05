Napoli: nel mirino la Champions, senza guardare agli altri

L’ha detto Gattuso, nell’allenamento di giovedì, ai suoi ragazzi: pensiamo solo a noi stessi. Questo è quanto trapela da Castel Volturno, dove il tecnico calabrese ha ribadito quanto sia deleterio in questo momento fare calcoli o lasciarsi distrarre dai risultati delle altre squadre coinvolte nella corsa Champions League.

A scanso di equivoci l’hotel che ospiterà il Napoli a Firenze è stato cambiato, rispetto al famoso albergo in cui Sarri perse lo scudetto nel 2018. Adesso però in palio non c’è il tricolore e soprattutto gli azzurri allora erano dietro la Juventus, adesso sono davanti. La matematica non è un opinione, e quindi senza fare calcoli particolari, vincendo le ultime due partite di campionato, gli azzurri sarebbero aritmeticamente qualificati per la prossima Champions.

Tutto passa dalla Fiorentina, perché poi l’ultima giornata in casa, contro un Verona già in vacanza, sarebbe veramente una passerella. Ecco perché i partenopei devono pensare solo all’ultimo gradino da scalare, senza guardare in casa d’altri.

A Firenze vivono una vera bolgia

Sulle rive dell’Arno non si respira un’aria salubre, nonostante la salvezza raggiunta: Iachini ha dichiarato ufficialmente che a fine stagione lascerà la panchina viola. Commisso ha sparato a zero contro la stampa locale, provocando un comunicato congiunto da parte delle varie associazioni giornalistiche, che chiedono un intervento da parte di FIGC e Lega, contro quello che ritengono un comportamento inqualificabile da parte del presidente americano.

Certo che se Gattuso, come si vocifera, sarà il prossimo allenatore viola, passerebbe da un presidente (De Laurentiis) ad un altro probabilmente peggiore, secondo il suo parametro di giudizio, al suo posto ci penserei bene. Dai Campini intanto si rivede Ribery. Il francese è l’anima della Fiorentina e se gira lui tutta la squadra ne trae beneficio, si veda a tal proposito la sfida contro la Lazio dove grazie soprattutto alla buona vena dell’ex Bayer Monaco, i gigliati hanno ottenuto una vittoria insperata.

Vlahovic, 21 gol all’attivo, è un talento, e visto il protrarsi dell’assenza di Koulibaly, meriterà una doppia attenzione, in prima battuta dal centrocampo, dove Demme tornerà titolare. E poi da Manolas, che nelle ultime apparizioni ha mostrato uno stato di forma invidiabile.

C’è bisogno di un Napoli determinato

Per il resto ci si affiderà al solito Osimhen per scardinare la difesa dei gigliati, che tutto è tranne che inespugnabile. Con il dubbio Lozano o Politano per il ruolo di esterno, ma più probabilmente sarà quest’ultimo a partire titolare. Senza guardare ai risultati delle altre, dai quali tra l’altro non bisognerà aspettarsi nulla di particolare.

Sostanzialmente, il Napoli dovrà fare la sua partita, concentrata e determinata, aggredendo sin da subito l’avversario, cercando di indirizzare immediatamente la gara. Così si può mettere l’ultimo numero mancante per la matematica…

