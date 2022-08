Napoli-Monza: Dentro i nuovi…Fuori Ruiz!

Napoli-Monza alle ore 18.30 allo Stadio Maradona per la seconda giornata di Serie A. Spalletti ha diramato le convocazioni per la gara di oggi al Maradona. Inseriti tutti i nuovi arrivi, anche Simeone, Ndombele e Raspadori, mentre resta fuori, ancora una volta Fabian Ruiz, in attesa di capre se avverrà’ il suo passaggio al Psg, oppure sara il “tormentone di quest’ anno, anche se le premesse per lo spagnolo, non sono certamente positive .Il Napoli non sembra voler recedere dalla decisione presa , entro il primo settembre, capiremo cosa accadra’ tra le parti.

I convocati azzurri:

MARFELLA Davide

MERET Alex

SIRIGU Salvatore

Difensori:

DI LORENZO Giovanni

JESUS Juan

KIM Minjae

MARIO RUI Silva Duarte

OLIVERA Mathias

OSTIGARD Leo

RRAHMANI Amir

ZANOLI Alessandro

Centrocampisti:

ANGUISSA Frank

ELMAS Elif

LOBOTKA Stanislav

NDOMBELE Tanguy

ZERBIN Alessio

ZIELINSKI Piotr

Attaccanti:

KVARATSKHELIA Khvicha

LOZANO Hirving

OSIMHEN Victor

OUNAS Adam

POLITANO Matteo

RASPADORI Giacomo

SIMEONE Giovanni

