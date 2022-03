Napoli -Milan: le parole dei giocatori

Dopo la sconfitta in casa del Napoli, parlano i giocatori. Gli azzurri amareggiati e tristi per il risultato e le prestazioni, i rossoneri felici di aver vinto dando il tutto per tutto e guadagnando i fatidici tre punti per la classifica.

Analizziamo in ordine le parole dei ragazzi di Spalletti e Pioli.

Le parole di Insigne

Il capitano del Napoli ha espresso il suo punto di vista ai microfoni di DAZN dichiarando:

“Sicuramente molto demerito da parte nostra, abbiamo lottato fino alla fine ma dispiace perché c’era tanta gente che ci ha sostenuto oggi.

Ci dispiace tanto di non aver fatto felice i nostri tifosi. Sapevamo che oggi era una grande occasione che abbiamo sprecato, non possiamo piangerci addosso perché ci sono tante partite e pochi punti.

Dobbiamo rimanere concentrati. C’è tanta tristezza per non aver vinto, meglio analizzare a mente fredda domani le cose giuste e sbagliate.

Dobbiamo ripartire dalle cose buone, le analizzeremo con il mister e ora è inutile pensare alla sconfitta. Per spiegare a parole è difficile, dobbiamo solo continuare a lavorare e fare grandi prestazioni. Bisogna dare un po’ di più tutti insieme.”

Le parole di Politano

Anche Matteo Politano ha espresso il suo punto di vista ai microfoni di Rai Sport dichiarando:

“Abbiamo sbagliato parecchio negli ultimi 20-25 metri, il Milan è stato bravo a sfruttare le occasioni. Stasera era una chance importante per noi, è una sconfitta che fa male, ma il campionato è ancora lungo e dobbiamo continuare con il piglio giusto.

Purtroppo quando ti abbassi non è facile contenere gli attaccanti del Milan e ripartire. Non siamo più riusciti ad accorciare sui loro centrocampisti

Io ci credo, la squadra ci crede e il pubblico spero faccia altrettanto. Abbiamo partite difficili, la prossima ne abbiamo una difficile a Verona, dobbiamo pensare a noi stessi e a fare più punti possibile.

Il Milan è un’avversaria forte, viene sempre davanti con i centrocampisti e con i difensori, siamo andati un po’ in difficoltà”.

Le parole di Giroud

Al termine del match anche Giroud, attaccante del Milan ha parlato ai microfoni di DAZN dichiarando:

Tre punti che valgono tanto, era una partita contro un rivale per lo Scudetto. Non era decisivo ma molto importante vincere qua, abbiamo cominciato la partita bene con energia, determinazione nel giocare il nostro calcio ed eravamo concentrati fino alla fine e penso che è un successo meritato

Provo a fare il mio gioco, provo ad essere nel posto giusto al momento giusto. Sono molto felice, nel primo tempo potevamo giocare un po’ meglio nei contrattacchi e particolarmente nell’ultimo passaggio. Abbiamo fatto bene in difesa, tutti i giocatori hanno lavorato tanto

Non voglio pensare a chi deve giocare, provo ad essere un grande fratello per i giovani. Conosco l’importanza di comunicare tra noi.

Nel secondo tempo ho avuto una distorsione, anche nel primo tempo ho preso una botta. Sono felice per il gol e per i tifosi

Le parole di Tomori

In fine un ultima dichiarazione da casa Milan. Le parole di Tomori ai microfoni di DAZN:

“Siamo felici di questa vittoria, ovviamente lo spogliatoio è molto felice ma abbiamo ancora dieci partite da giocare. Stasera era una partita difficile e abbiamo vinto ma dobbiamo fare di più.

C’è margine per migliorare, ma io sono concentrato sul gioco della squadra. Ogni giorno in allenamento proviamo a giocare con un’idea e io la trasporto sul campo. Ci sono ancora dieci partite e stasera era una partita importante e dobbiamo continuare così.

Ci sono molti attaccanti difficili da affrontare, ad esempio Osimhen che è forte e veloce, ma anche Beto, Lautaro, Dzeko“

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati