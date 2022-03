Napoli – Milan: le parole degli allenatori a Canale21

Una partita sofferta cosi come il risultato. Napoli – Milan si conclude con la vittoria dei rossoneri, lasciando l’amaro in bocca ai tifosi azzurri. Tre punti fondamentali per la classifica, persi. Ma in questo quadro, qualcosa non torna… come il rigore non chiamato dopo il fallo ad Osimhen.

Le parole di Pioli

“La squadra dovrà essere brava a capire che ogni gara sarà importante. Bisogna evitare cali di tensione e gare non all’altezza. Abbiamo qualità forti, dobbiamo dimostrare di aver imparato dai nostri errori. Sarà il momento della definitiva maturazione della mia squadra.

I miei giocatori sono spettacolari perchè soddisfano le mie richieste sempre.

Prepariamo le gare in base alle nostre qualità, ma anche analizzando l’avversario. Per noi non è un problema invertire degli uomini a centrocampo, abbiamo raggiunto maturità e io mi posso divertire a provare anche delle cose diverse”

Sono felice per i i miei giocatori, per i tifosi e il club ma sono concentrato per continuare a giocare cosi. Abbiamo corso tutti assatanati per rincorrere i giocatori di qualità del Napoli, dobbiamo continuare questo tipo di gioco“

Le parole di Spalletti

Dispiaciuto da quello che è il risultato. Dispiaciuto il doppio per non aver dato questa gioia ai nostri tifosi. A volte ci riescono cose bene, altre peggio. C’è qualche cosa che si poteva far meglio, a lunghi tratti abbiamo fatto bene. Abbiamo preso gol in mischia, si poteva non prendere, ma era il momento in cui abbiamo fatto meno bene di tutto il resto della gara e loro ci hanno costruito il vantaggio

Ci sono delle cose in cui facciamo più fatica a metterci delle cose nella gara, se non la portiamo sulle nostre caratteristiche facciamo fatica. La prima mezz’ora abbiamo fatto molto bene, non siamo stati cattivi nelle situazioni che avevamo preparato. Non abbiamo dato seguito ad alcune azioni nella parte finale delle giocate

Il calcio è questo qui, i risultati ti portano a dover parlare di più cose. Tu sei dentro sulla via di mezzo e devi accettare di poter discutere di tutti e due. Da un punto di vista mentale, a correre col vento in faccia si fa più fatica. Ma fa parte del ruolo dei calciatori, domattina si viene al campo e si fanno le cose seriamente con ordine e preparate bene. ”

In merito al caso “rigore non dato” Spalletti è stato molto chiaro e franco: ” Quello del Milan non è rigore. Quello del Napoli è nettissimo. Poi noi non si fa casino e loro sì.

