Napoli-Milan, la gara di Virdis: “Ma stavolta non sarà decisiva!”

Un’intervista che oscilla tra ricordi e previsioni, quella di Pietro Paolo Virdis, ex attaccante rossonero, che alla penna di “TuttoSport” ha cercato di fare una previsione in ottica Napoli-Milan.

Le domande

L’intervista si apre con un ricordo dell’ex attaccante, riferito ai due goal contro il Napoli decisiva per la conquista dello scudetto 1987-1988.

“Fu fantastico, il coronamento di un’annata importante. Per una rincorsa che poteva sembrare insperata, ma che invece andò a buon fine”.

In merito alla stagione di 35 anni fa, il rossonero ha dichiarato che la spinta a non mollare mai fu Sacchi, il quale mandò una persona fidata ad assistere agli allenamenti degli azzurri, al fine di comprendere quali fossero i punti forti e deboli.

Dall’analisi dell’allenamento del Napoli, Sacchi era riuscito ad infondere sicurezza e fiducia ai suoi ragazzi , i quali riuscirono ad affrontare tutto il campionato fino alla fine.

Pronostici su Napoli – Milan di questa sera

Vedirs, in merito all’attuale campionato, preferisce non anticipare i tempi parlando di scudetto, in quanto è ancora presto in quanto il campionato è ancora molto lungo.

“Sarà un confronto importante, pieno di fascino, ma non decisivo. In questa stagione, finalmente, ci sono tre squadre che si contendono il titolo. E non esiste quindi un solo dominatore del campionato: la competizione è sempre bella per il tifoso. Prevedo un match intenso, equilibrato, tirato, da tripla. Mi auguro pieno di occasioni da gol. È difficile prevedere bene cosa accadrà, anche perché sia da una parte che dall’altra ci sono giocatori in grado di essere determinanti”.

Osimhen e Leao: cosa ne pensa

In merito ai due attaccanti delle rispettive squadre, Napoli e Milan, Virdis ha dischiarato:

“Mi piacciono moltissimo tutti e due! Il rossonero è cresciuto in modo esponenziale: non è più quel calciatore dei cinque minuti che poi si eclissa. L’attaccante nigeriano ha mostrato grandi capacità, ma non dimentichiamoci che il Napoli ha anche un’ulteriore grande freccia al suo arco: quel Mertens pronto a subentrare e a cambiare le sorti di qualsiasi gara”.

Una dichiarazione che non lascia spazio a strane supposizioni, Verids è fermamente convinto infatti della “potenza” del Napoli di Spalletti.

Spalletti e Pioli

Due fugaci parole anche in merito agli allenatori, nei quali nutre profonda stima e ammirazione.

“Hanno dimostrato negli anni di avere capacità, dimostrando di poter gestire con equilibrio situazioni complicate. Come sempre nelle difficoltà ci si tempra. Entrambi hanno le competenze per decidere la gara attraverso i propri giocatori, lo scacchiere durante Napoli-Milan potrebbe cambiare i vari interpreti”.

Le considerazioni tecniche

Il Milan, nonostante l’assenza di Kjaer, ha tenuto botta. E in Serie A la difesa è sempre molto importante. Si parte sempre da lì e i risultati sono dalla parte dei campani. Sono però convinto che la partita verrà decisa da piccoli episodi, da qualche giocatore di centrocampo e attacco di una delle due squadre pronto per fare la differenza”.

Un velato tentativo di dichiarare che il Milan dovrà impegnarsi molto durante questo match in quanto “inferiore” tecnicamente al Napoli ?

Ritorniamo alla questione campionato/scudetto

Durante l’intervista gli è stato chiesto se la Juve possa essere ancora considerata una squadra in grado di lottare per lo scudetto. Le parole di Virdis non sono tra le più rassicuranti per la squadra bianconera.

“È un po’ lontana, non credo riesca a recuperare, anche se il calcio ci riserva sempre qualche sorpresa“.

In merito al campionato in senso più ampio, l’ex rossonero sostiene che il campionato si deciderà solo nelle ultime giornate.

“Me lo auguro per la bellezza della competizione. Significherebbe interisti, milanisti e napoletani pronti a guardare con passione sino alla fine le partite della propria squadra del cuore”.

Una grade partita questa sera, che sicuramente sarà sofferta fino all’ultimo secondo, ma che regalerà grandi emozioni.

