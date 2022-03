Napoli – Milan: il pre partita di Canale21

Tanto il fermento in studio cosi come per le vie della città di Napoli, per la partita chiave, che questa sera posa il primo tassello per la possibile classifica definitiva.

I tifosi azzurri ci sperano, rivivono l’emozione della corsa allo scudetto, lo stadio è al completo, questi sono i racconti dei telecronisti di Canale21.

Il percorso del bus del Napoli ha paralizzato la città, arrivando allo Stadio Diego Armando Maradona accolto da applausi e cori dei tifosi azzurri che in occasione di questa partita hanno occupato anche i settori ospiti, pur di supportare la propria squadra del cuore.

Le parole degli ospiti in studio

Giuseppe Bruscolotti, ospite fisso durante i prepartita del Napoli a Canale21, questa sera in studio tra i racconti delle sue emozioni e sensazioni di quando scendeva in campo con il mitico Diego Maradona, risponde ad una domanda letta dalla giornalista Anna Trieste: ” Tutto questo entusiasmo non potrebbe essere controproducente?”

La risposta di Bruscolotti:

“Qualsiasi allenatore e giocatore lavora per una sera cosi, un conto è lavorare con entusiasmo un conto a testa bassa perchè reduce di una sconfitta”.

Alla stessa domanda arriva prontamente anche la risposta di Serse Cosmi, altro ospite fisso negli studi di Canale21: “L’entusiasmo cosi come l’assenza dell’entusiasmo creano destabilizzazione”.

Il Napoli dovrà mantenere il giusto equilibrio per mantenere alta la concentrazione.

