Napoli-Lazio ovvero, La “Grande Bellezza” del calcio…

Napoli e Lazio si incontreranno venerdì sera al Maradona in un match che si preannuncia suggestivo ed emotivamente impattante anche per i due allenatori: Spalletti e Sarri, gli eroi del bel gioco, quelli delle trame offensive estenuanti, del calcio che si fa ricordare per la bellezza e la compattezza dell’organico. Maurizio sarà felice, se si dovesse concretizzare il sogno tricolore per gli azzurri: da bambino, lo ha ripetuto anche qualche giorno fa, tifava Napoli. E adesso?

Ne parla oggi il Mattino, ecco quanto evidenziato da Persemprenapoli.it

“Sarri e Spalletti sono interpreti differenti della “Grande bellezza” e del 4-3-3 inseguiti ogni volta da De Laurentiis nella ricerca del proprio condottiero. I due Napoli hanno avuto cose in comune: un regista super (allora Jorginho, adesso Lobotka), un bomber spietato (Mertens falso nove e ora super Osimhen), difensori insuperabili (Albiol e Koulibaly hanno dato vita una diga). Certo, gli esterni assai diversi: Kvara e Lozano non sono le fotocopie (tecniche) di Insigne e Callejon. Guardano sempre avanti e saltano l’uomo. Una differenza, sostanziale: uno ha offerto un grande spettacolo e ha regalato una grandissima illusione, l’altro ha dato spettacolo e ha stracciato la concorrenza in serie A. In questo caso, nella sfida di venerdì tra Napoli e Lazio non c’è un maestro e non c’è un allievo: Sarri ha da poco compiuto 64 anni, Spalletti li festeggerà ai primi di marzo“.

