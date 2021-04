Napoli-Lazio, analisi di una partita di tennis

Un super Napoli vince e convince in una partita spettacolare contro una diretta concorrente mandando un segnale forte alla pretendenti ai posti Champions. Una prestazione straripante per i ragazzi di Gattuso che non hanno dato scampo ad una Lazio, si sotto tono, ma reduce da cinque vittorie in fila e dunque assolutamente in buona salute.

Pochissimi minuti dopo l’inizio della partita è arrivato l’episodio che ha cambiato e indirizzato la gara verso i padroni di casa. La Lazio reclama un calcio di rigore con plausibile rosso a Hysaj ma il Var evidenzia, nella stessa azione, un rigore a favore del Napoli. Da lì i partenopei hanno preso in mano la gara con entusiasmo e freschezza.

I campani hanno fatto la differenza soprattutto con la qualità nelle uscite e la velocità nelle ripartenze. Un fattore che solitamente premia i biancocelesti ma che oggi ha funzionato poco, complice l’ottima preparazione difensiva della gara da parte di Gennaro Gattuso. L’unico momento di défaillance sotto questo punto di vista c’è stato in quei 4 minuti di paura in cui la Lazio sembrava quasi rientrata in partita.

Un momento di difficoltà che non mette in ombra la qualità della partita giocata dal Napoli. Quando muovono la palla così e scatenano la propria qualità nelle giocate offensive Insigne e company sono capaci di garantire spettacolo.

Il capitano azzurro è certamente la nota più lieta di questa sera ma in generale della stagione.

17 gol e 5 assist sono numeri assolutamente mostruosi per un giocatore spesso sottovalutato e criticato, ma con un bagaglio di colpi da campione e una grande personalità. Sicuramente potrà essere un fattore per Mancini ai prossimi europei.

In realtà è difficile trovare qualcuno che abbia giocato male nel Napoli. Ci sarebbero tante cose da sottolineare dallo splendido gol di Mertens, che raggiunge Vojak a 135 reti come leader della classifica dei marcatori all-time del Napoli, al timbro di Oshimen appena entrato, senza dimenticare il super primo tempo di Politano.

Più di tutto questo merita, a mio avviso, una menzione speciale l’ennesima prova superlativa di Zielinski. Il centrocampista polacco ha raggiunto ormai una qualità e soprattutto una continuità che lo proiettano a consolidarsi tra i più forti centrocampisti del nostro campionato e probabilmente a meritare un posto tra i migliori in Europa. La giocata sul secondo gol di Insigne, tanto per menzionarne una, è un qualcosa di veramente fantastico.

Per quanto riguarda la Lazio, la nota positiva è sicuramente lo spirito mostrato nel cercare di recuperare la partita anche sul 4-0, una cosa assolutamente non scontata. Per il resto, nonostante i meriti del Napoli superino i propri demeriti, i biancocelesti avrebbero potuto fare certamente fare di più soprattutto in ripartenza. Luis Alberto in particolare è parso sottotono e deve recuperare la migliore condizione il prima possibile perché le sue giocate sono fondamentali.

Adesso i biancocelesti si trovano leggermente distaccati dal gruppo davanti ma hanno una grande occasione per rientrare lunedì con il Milan. L’obiettivo, naturalmente, è quantomeno tenere dietro i rivali cittadini della Roma e ottenere un posto in Europa League, evitando la Conference League.

Il resto del gruppo che lotta per il posto in Champions si ritrova racchiuso in soli tre punti. La bagarre per entrare nella massima competizione europea entra nel vivo con una situazione di classifica entusiasmante ed un finale di stagione che si preannuncia infuocato ed aperto ad ogni esito. Gli Azzurri hanno il vantaggio del calendario più semplice, ma sono dietro in classifica, pertanto il margine di errore è molto ridotto.

Alessio Giannitti

