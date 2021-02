Napoli-Juventus, le statistiche

Tempo di verdetti in casa Napoli: la panchina di Rino Gattuso non è mai stata a rischio come ora, il crollo in Coppa Italia contro l’Atalanta potrebbe essere stato il preludio al clamoroso esonero del tecnico calabrese. Al Maradona arriva la Juventus, in campionato: la gara d’andata non è stata ancora giocata, le due squadre si ritroveranno tre settimane dopo la Supercoppa Italiana, vinta dai bianconeri.

Andiamo ad elencare qualche statistica del match che di certo sarà d’aiuto agli appassionati di scommesse online e giochi di slot: la Juve parte favorita, anche se di pochissimo, guardando le quote dei più importanti bookmakers online. Ma ci si aspetta la reazione degli azzurri dopo i k.o. con Genoa e Atalanta.

Addio sogni di scudetto

La sconfitta a Marassi, contro i rossoblu, ha definitivamente spento i sogni di rimonta in chiave scudetto per il Napoli. Nelle ultime 10 giornate gli uomini di Gattuso hanno vinto 4 volte, pareggiato una e perso in 5 occasioni. Il distacco dalla vetta è di 12 punti, con una partita da recuperare (proprio quella con la Juve, relativa al girone d’andata).

Sarà importante andare in vantaggio, considerato che solo in una delle ultime cinque partite del Napoli chi è andato sotto nel punteggio è riuscito a rimontare. Gli azzurri stanno comunque attraversando un buon momento tra le mura amiche: nelle ultime 10 partite ufficiali al Maradona, sono arrivate 7 vittorie, 3 pareggi e una sconfitta, mantenendo la porta inviolata in 3 delle ultime 4 uscite. Va ricordato che nel proprio stadio il Napoli ha anche travolto (4-0 e 4-1) due delle prime sette in campionato, Roma e Atalanta.

Momento magico per la Juventus

Il momento di forma della Juventus è diametralmente opposto: i bianconeri, che hanno raggiunto la finale di Coppa Italia eliminando l’Inter, sono reduci da tre successi di fila in campionato (tutti per 2-0) e cercano per la prima volta in stagione una striscia da quattro vittorie consecutive. La Juve ha vinto con almeno 2 gol di vantaggio in tutti gli ultimi 8 successi in Serie A, chiudendo in vantaggio il primo tempo e con la porta inviolata in cinque occasioni.

Anche in trasferta il ruolino è confortante: negli ultimi cinque viaggi lontano da Torino sono arrivate 4 vittorie, striscia macchiata dal 2-0 rimediato ad inizio gennaio con l’Inter. In tre di queste cinque partite, la Juve ha segnato almeno 3 gol. Interessante notare anche che i campioni d’Italia in carica sono passati in vantaggio in sette delle ultime otto trasferte in campionato. Importante ricordare che la Juventus è terza, a -7 dal Milan capolista ma con la già citata partita d’andata col Napoli da recuperare.

Scontri diretti

In tre delle ultime partite giocate a Napoli, la Juve ha conquistato i tre punti: lo scorso anno, però, all’alba della gestione Gattuso (fine gennaio 2020) arrivò un confortante 2-1 per i partenopei (Zielinski, Insigne, Ronaldo), vittoria bissata poi nella finale di Coppa Italia giocata a giugno.

L’ultima vittoria della Juve al Maradona è datata 3 marzo 2019 (1-2: Pjanic, Emre Can, Callejon), mentre l’ultimo pareggio in Serie A nel capoluogo campano avvenne il 2 aprile 2017 (1-1: Khedira, Hamsik).

A proposito di pareggi: davvero incredibile il dato relativo al segno “X” per il Napoli. Gli azzurri hanno pareggiato solo in un’occasione nelle ultime 25 partite disputate in campionato (15 vittorie e 9 sconfitte): ci riferiamo alla partita pre-natalizia col Torino, al Maradona, col gol di Insigne proprio nel finale di gara. Occhio a Federico Chiesa, autore di tre dei suoi cinque gol in campionato nelle ultime 3 trasferte.

Direttore di Persemprenapoli.it Giornalista, telecronista e radiocronista sportivo, conduttore e autore di programmi radio e tv