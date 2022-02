Finisce 1-1 una spettacolare e sudatissima partita quella del Napoli contro l’Inter, allo stadio Diego Armando Maradona, che però non modifica la classifica.

Soddisfazione e una punta di rammarico sono le emozioni di Luciano Spalletti dopo l’1-1 contro l’Inter consapevole che avrebbero potuto fare di più nonostante una partita molto difficile contro la capolista.

“Dobbiamo mantenere la nostra leggerezza talentuosa: in alcuni momenti si è vista e in altri no. Allora viene fuori la forza degli avversari, che hanno più ferocia di noi” cosi commenta l’allenatore di Certaldo ai microfoni di DAZN. “Non abbiamo saputo tenere la gara delle nostre corde. Dopo il pari non siamo stati bravi a rispondere ma sono felice di questo punto preso. Dalle partite così si può solo crescere, ma non abbiamo tirato fuori il nostro meglio”. “Bisogna sempre accettare con serenità il verdetto del campo: trarremo spunti per migliorare in futuro. In generale è stata una buona partita. Osimhen ha potenzialità infinite, ma a volte si scollega dalla squadra e gioca da solo. È giovane, deve imparare.“

Un commento che ha un sapore amaro. Ora è necessario recuperare le forze fisiche e mentali per affrontare il Barcellona. In merito Spalletti ha dichiarato: “Queste sono partite bellissime, che vale la pena giocarsi sempre col petto in fuori, giocando col nostro talento“

“Il secondo tempo la dice lunga sul valore della nostra squadra. L’episodio del rigore ci ha messo sotto, il Napoli col proprio pubblico ci ha messo sotto e sono una grande squadra. Abbiamo ripreso la partita e abbiamo cercato di vincerla: abbiamo spento l’entusiasmo dei giocatori in campo e del pubblico. Ci va benissimo un punto anche se un pizzico di rammarico c’è: non scordiamo che abbiamo giocato il derby, loro hanno avuto tutta la settimana. L’episodio del rigore non vogliamo discuterlo assolutamente, ma siamo venuti fuori grazie alle nostre qualità”. Un commento piccato quello di Farris, ai microfoni di DAZN, nei confronti del Napoli di Spalletti.

