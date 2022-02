Napoli – Inter: La partita in mano ai registi

Tanta attesa per la partita di domani in cui vedremo scontrarsi il Napoli con la capolista Inter, ad un solo punto di distanza.

Occhi puntati quindi su Lobotka per il Napoli e Brozovic per l’Inter, in quanto entrambi i giocatori sono il frutto del lavoro di Spalletti.

Spalletti all’Inter

Nonostante i meriti che si possono attribuire a Simone Inzaghi per l’ottimo rendimento dell’Inter, c’è da dire che il gioco di Brozovic è frutto dell’intelligenza e del grande lavoro di Spalletti, quando quest’ultimo nel 2018 allenava i nero-azzurri.

Tornando indietro con la memoria, ricordiamo tutti che Brozovic stava per essere ceduto al Siviglia, in quanto il suo rendimento non era dei migliori, complice la svogliatezza del giocatore visibile anche dai tifosi.

Fu Spalletti ad opporsi al suo trasferimento, convinto che con il giusto lavoro, avrebbe potuto costruire un ottimo giocatore.

Di seguito riportate le parole di Spalletti in merito a Brozovic quando ancora era il suo allenatore: “Ci ho messo troppo a metterlo in quella posizione – disse quasi facendo autocritica –. Pensavo mi avrebbe creato il vuoto davanti alla linea difensiva. Invece fa molti metri e recupera palloni importanti, gestendo la palla in maniera molto qualitativa”.

Di certo il grande lavoro di Spalletti non è passato inosservato, tanto da essere apprezzato da Conte prima e da Inzaghi poi, visto che l’Inter oggi gode di un importante punto di riferimento.

Spalletti al Napoli

Storia simile anche nel Napoli. Spalletti infatti è riuscito a prendere in mano le redini di una squadra lasciata al suo destino, partendo da un giocatore che i più consideravano inadatto, stiamo parlando di Fabian Ruiz.

Nessuno credeva che lo spagnolo potesse ricoprire il ruolo di regista puro. Nessuno tranne Spalletti a quanto pare, il quale è riuscito a valorare in primis sulla testa del giocatore permettendogli di acquistare fiducia nelle sue potenzialità. Oggi l’andaluso è un giocatore notevolmente migliorato nel dinamismo e nella mentalità.

Un altro giocatore al quale Spalletti ha dato fiducia ricevendo un ottima risposta è Lobotka. Un giocatore che sta risultando fondamentale per il club azzurro ma che per troppo tempo è stato tenuto in panchina ai margini della società.

Oggi Lobotka risulta essere il risultato di un grande lavoro di Spalletti esattamente come nel 2018 lo è stato Brozovic.

Nella partita di domani vedremo dunque lo scontro tra le due creazioni di Spalletti.

