Napoli: il centrocampo può rivelarsi il pass per lo scudetto

Il posticipo tra Milan e Bologna disputato allo Stadio San Siro, ha decretato il termine della 31esima giornata del campionato di Serie A in corso. La gara terminata sul risultato di 0-0 ha rimesso totalmente in discussione la corsa allo scudetto, complici le vittorie in trasferta di Napoli ed Inter.

Quanto è strano il calcio, però: prima di questo weekend si parlava del fatto che questo turno di campionato rappresentasse per i ragazzi di Pioli una ghiottissima opportunità per staccare sui partenopei e sui propri cugini proprio perchè attesi rispettivamente da Atalanta e Juventus. La squadra di Spalletti ed Inzaghi hanno, invece, trionfato riuscendo a mettere pressione al Milan.

Pressione che evidentemente i rossoneri non sono riusciti a reggere, inciampando in una partita relativamente semplice rispetto alle prossime sette che li attendono. Infatti, calendario alla mano, Ibrahimovic e compagni sono quelli col cammino più arduo per arrivare alla vittoria finale.

La classifica attualmente è così nelle prime 5 posizioni:

MILAN 67 NAPOLI 66 INTER 63 (con una partita da recuperare) JUVENTUS 59 ROMA 54

Tenendo conto del fatto che il Milan abbia gli scontri diretti a favore con l’Inter, l’Inter col Napoli ed il Napoli ha la differenza reti a favore (momentaneamente) in caso di arrivo a pari punti con i rossoneri, la lotta al tricolore è tutt’altro che chiusa.

Insomma, stiamo assistendo al campionato più spettacolare del nuovo millennio, dove è certo che il titolo di campione d’Italia resterà Milano o farà un viaggio di sola andata per Napoli, dove manca da oltre trent’anni.

Il centrocampo azzurro può prendersi lo scudetto

Ognuna delle tre ha dei punti di forza. Per quanto riguarda il Napoli, guardando le statistiche verrebbe naturale di parlare della difesa, ma non è così: il punto di forza degli uomini di Spalletti è il centrocampo. Sembrerebbe banale da dire, ma per quantità (di uomini e soluzioni) e qualità, il centrocampo a disposizione del tecnico di Certaldo è il migliore del panorama italiano.

Si può variare tanto, schierando assetti differenti partita dopo partita oppure si ha l’opportunità di cambiare in corso d’opera. E’ stato il caso di Napoli-Udinese, quando nella formazione titolare disegnata dall’allenatore azzurro compariva il 4-3-3, modulo che esalta alcuni calciatori più di altri, anche se non ha avuto la fortuna di trovare Fabian ispirato.

Pertanto ha deciso di passare al 4-2-3-1 sin dall’inizio della ripresa, schierando Anguissa e Lobotka l’uno al fianco dell’altro indovinando la chiave di volta che ha portato tre punti fondamentali alla squadra. Tutto ciò è stato possibile grazie al fatto di avere in rosa numerosi centrocampisti che in almeno 16 squadre di Serie A giocherebbero titolari. Perchè, ad oggi, la zona centrale del campo è fin troppo sottovalutata dal momento in cui in questa rientrano calciatori come Anguissa, Lobotka, Zielinski, Fabian Ruiz, Elmas ed il buon vecchio Diego Demme che potrebbe ritagliarsi un piccolo spazio in questo rush finale, seppur parta dalla panchina sistematicamente.

L’abilità principale di questa squadra è quella di riuscire ad adattarsi alla grande ai cambi di modulo con una naturalezza senza equivalenti. Che si giochi a due o a tre in mezzo le idee sono sempre chiare, soprattutto grazie alla rinascita di Stanislav Lobotka dalle proprie ceneri, il quale riesce sempre a portare a termine il proprio compito conseguendo voti con tanto di lode a fine partita.

Da non sottovalutare è anche la presenza di Anguissa che non dà punti di riferimento ai propri avversari e sa liberarsi dell’avversario con guizzi da capogiro, creando superiorità numerica e, di conseguenza, scompiglio nelle retroguardie avversarie.

Un encomio particolare va al “mago”, Fabian Ruiz che in campionato ha timbrato il cartellino per 6 volte, risultando spesso decisivo, come è accaduto in occasione di Lazio-Napoli, quando ha sancito la vittoria dei suoi con un sinistro magico sul quale Strakosha non ha potuto nulla. Lo spagnolo ha, inoltre assistito i propri compagni per un gol, 3 volte.

Come già detto in precedenza: qualità e quantità non mancano assolutamente a questa squadra. Però starà all’allenatore tenere tutti con i piedi per terra in vista delle prossime due gare che ci diranno se potremo crederci fino alla fine oppure ci saremo soltanto illusi inutilmente per l’ennesima volta.

