Il mercato del Napoli è stato intenso, ricco di colpi e colpi di scena, con tanti acquisti e altri in cantiere. L’obiettivo principale era quello di regalare a Conte una rosa già in parte completa per il ritiro di Dimaro: missione compiuta con diversi volti nuovi. Ora non è ancora tempo di bilanci definitivi ma è chiaro che i tifosi e non solo già si domandano quale colpo possa essere quello rivelazione.

Vale lo stesso per i migliori siti scommesse che nei giorni in cui provano a prevedere la vincente del prossimo campionato non possono non tener conto anche dei nuovi arrivi. Per il Napoli, ecco l’elenco di tre giocatori per cui c’è grande attesa e ci sono grandi aspettative. Nella lista non è inserito Kevin De Bruyne: sarebbe stato fin troppo banale leggere il suo nome. Kdb non è solo il colpo più atteso del Napoli ma forse di tutta la Serie A con Modric del Milan.

Milinkovic-Savic, un gigante per Conte

Il Napoli ha scelto per la porta, dopo il rinnovo di Meret, il serbo ex Torino, ovvero il giocatore più alto della Serie A coi suoi 202 centimetri con cui risulta essere un gigante per gli avversari. Molti curiosi e appassionati di calcio nel corso dell’ultima annata avranno spesso utilizzato un proprio bonus scommesse prima di un rigore contro il Torino: Milinkovic-Savic, infatti, è stato infallibile, o quasi, dagli undici metri. Sono stati quattro i rigori neutralizzati.

Nessuno come lui nei cinque principali campionati europei. Ma il Napoli lo ha scelto anche per altre dote, una su tutte la qualità tecnica nei rilanci, la capacità di giocare lungo per gli attaccanti, la costruzione dal basso di cui è assoluto protagonista grazie ai suoi trascorsi da centravanti prima di trasferirsi in porta. Milinkovic-Savic, anni 28, è un portiere di assoluta garanzia, tra i migliori per dati dell’ultima Serie A: per questo c’è grande curiosità per il salto a Napoli. Riuscirà a confermarsi? Una bella domanda.

Napoli, i tre nuovi acquisti che incuriosiscono tutta la Serie A

Noa Lang, il rapper che fa il calciatore

L’olandese che ha vinto due scudetti con la dieci del Psv sulle spalle arriva a Napoli, terra di musica, con l’etichetta di artista, di rapper che già promette duetti con Geolier. A Conte basterebbe poter esultare per qualche sua giocata. Il Napoli lo ha pagato 25 milioni e lo ha scelto come esterno offensivo dopo l’addio di Kvaratskhelia. Lang assicura, in teoria, assist, dribbling e gol: è un funambolo della corsia ma è anche un regista offensivo che viene a giocare dentro al campo. In Olanda ha fatto benissimo ma c’è grande differenza tra la Serie A e l’Eredivisie, per questo – come per Milinkovic-Savic – bisogna comunque attenderlo al varco.

Lang è un giocatore che può diventare potenzialmente devastante ma dovrà fare i conti con la tattica italiana e la bravura dei difensori che si troverà di fronte. Saprà eluderli come ha fatto negli ultimi anni in Olanda? Poi, dopo, nel caso, ben vengano collaborazioni e nuovi bravi. Noano, nome d’arte, è già pronto.

Lucca, una torre in area di rigore

Anche Lorenzo Lucca è un giocatore che sulla carta ha un potenziale notevole che però vi è visto solo a Udine nell’ultima stagione. Dodici gol e tanto lavoro sporco per il secondo giocatore più alto del campionato, 201 centimetri, scelto dal Napoli come alter ego e alternativa di Lukaku, un’altra torre da sistemare al centro dell’attacco per giocare i palloni alti con le sue spizzate di testa e il suo gioco di fisico.

Come per il portiere serbo, anche per Lucca un conto è imporsi a Udine e un altro è farlo a Napoli, nella squadra campione d’Italia che giocherà anche la Champions League. Sulle qualità tecniche nulla da dire, il resto dovrà raccontarlo il campo. I tifosi del Napoli non vedono l’ora di scoprirlo. La speranza di tutti, da Conte alla piazza, è che il mercato possa aver regalato alla squadra rinforzi validi e utili subito, nell’immediato.

