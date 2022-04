Napoli-Fiorentina, i precedenti sorridono agli azzurri: qui tutti i numeri

Dopo la vittoria esterna sul campo dell’Atalanta, il Napoli domenica torna in campo tra le mura amiche contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano in lotta per un posto in Europa. Gli uomini di Spalletti, invece, cercano il quarto successo consecutivo per confermare di voler credere nella vittoria dello scudetto fino alla fine.

I campani arrivano al match carichi d’entusiasmo e con un Maradona per la prima volta con la capienza al 100%, che sarà quasi sold out. Infatti, come testimonia il sito di Ticketone, i tagliandi disponibili sono sempre meno e le disponibilità ormai sono agli sgoccioli.

A caricare ulteriormente l’ambiente partenopeo è stata l’impresa di Bergamo, dove la squadra – seppur in emergenza – è riusicta ad imporsi al Gewiss Stadium, compattandosi e dimostrando di poter vincere anche partite sporche.

Perchè questo Napoli, tra le tre contendenti per il titolo, è la squadra che ha sofferto di più le assenze dei propri uomini chiave, ritrovandosi spesso a schierare calciatori adattati in ruoli che sulla carta non gli appartenevano.

I PRECEDENTI DI NAPOLI-FIORENTINA

Dall’inizio dell’era De Laurentiis, Napoli e Fiorentina si sono affrontate a Fuorigrotta per ben 16 volte, dove i risultati sono stati distruibuiti così:

9 vittorie Napoli;

4 vittorie Fiorentina;

3 pareggi.

Per quanto riguarda i gol segnati, i padroni di casa sono a quota 24, mentre gli ospiti hanno siglato soltanto 15 gol, di cui 5 nell’ultima sfida disputata a gennaio, dove il Napoli si è ritrovata in 9 uomini e ai supplementari è caduto.

