Napoli: finita l’era “Garciale” inizia l’era della riscossa

Riscossa, Entusiasmo, fiducia, voglia di ripresa, tutto questo si chiama Walter Mazzarri a cui tifosi napoletani chiedono di riportare il Napoli ai livelli competitivi, e trasmettere la grinta e la determinazione del suo carattere alla squadra che oltre al gioco spumeggiante e spettacolare dello scorso anno, ha perso il sorriso ed il divertimento che lo aveva portato ad essere la squadra più forte in Italia e temuta in Europa.

Per il tecnico di San Vincenzo non sarà certo un lavoro facile, ma conoscendone la personalità ed il carattere, siamo certi che saprà toccare le corde giuste dei suoi calciatori, per ridare loro quelle certezze e voglia di coesione, che purtroppo “l’era Gracile francese” aveva deturpato senza aver alcun rispetto del precedente trionfo con una freddezza ed ego illogici, portando il Napoli al suo allontanamento anticipato.

Riscossa, certezza e determinazione: questa sarà l’era Mazzarri

Su questi tre sostantivi si basa la voglia del tecnico mostrata nella volontà di ritornare al calcio che conta e di farlo proprio a Napoli dopo dieci anni esatti dal suo addio. A lui il compito di far rinascere un gruppo, sul quale va detto, alcune certezze non mancano e da cui si può ripartire.

La difesa va registrata

Il primo impatto di Mazzarri sarà proprio la convergenza difensiva. La perdita di Kim ha fatto perdere quella sicurezza che lo scorso anno ha reso questo reparto granitico, ed il solo capitan Di Lorenzo si salva dal cader giù dalla torre. Serve uno schema definitivo, oltre che uomini forti, per garantire la sicurezza perduta.

Il Metronomo deve tornare “perno”

Stanislav Lobatka è quello che per primo ha subito “l’era Gracile”, tenuto ai margini del progetto dal tecnico Garcia, perdendo pian piano lo smalto dello scorso anno. Un metronomo perfetto trasformato in un non si sa cosa del centrocampo. Ora toccherà proprio a Mazzarri recuperare la pecorella smarrita e riportarlo al centro del villaggio.

La “Macedonia” perduta

Elif Elmas, anche lui presosi nei meandri oscuri del francesismo, mutando il suo essere determinante nella cavalcata scudetto a “scorta occasionale” ed i ruoli a lui non consoni. Il compito del tecnico livornese sarà ritrovare la “Macedonia perduta” e ridare fiducia ad un calciatore che si è mostrato sempre pronto quando chiamato in causa lo scorso anno dal tecnico Spalletti.

Il Francese che annullò il Danese

Jesper Lindstrom, venuto a Napoli come colpo di mercato e tenuto in panchina con un minutaggio povero e poca considerazione da parte del tecnico francese. Oltre non capire che il Danese non è altro che l’alter ego di Zielinski, ed ha bisogno di minutaggio per dimostrare quanto valga. Mazzarri dovrà riportare in lui stimoli e fiducia per esprimere tutto il suo talento.

Mazzarri deve ridare al Napoli i due Principi

Discorso a parte sono Osi e Kvara, i principi da ritrovare. Per il primo che deve recuperare prima lo stato di salute, andrebbe fatto un gran lavoro mentale, che deve riportare in lui gli stimoli giusti e ridare al Napoli quel bomber di cui ha tanto bisogno, anche celermente, vista la poca attitudine degli attaccanti al gol rispetto lo scorso anno.

Kvara invece, dopo il labiale genovese, si è compreso un malessere presente nel Georgiano rispetto ai numeri espressi fin qui dello scorso anno. Falsa partenza? Poca attitudine al “francese”? Fatto sta che Khvicha si mostra troppo amante del dribbling, a volte anche irritante, e poco al gioco di squadra.

Qui Walter Mazzarri dovrà agire on fretta, vista l’importanza dei due calciatori per il Napoli. Stimoli e voglia di giocare di squadra, questo il duro lavoro che attende il Walter di San Vincenzo, l’era Gracile e giunta al capolinea, ora si torna al lavoro, basta alibi e musi lunghi, si torna a lavorare, ci penserà Il Livornese ad azzerare e …rimontare!

