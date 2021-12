Napoli-Empoli,il festival del gol!

Oggi al Maradona, alle ore 18, andra’ in scena Napoli -Empoli, gara valevole per la 17 esima giornata del massimo campionato italiano. Non sara’certo una gara facile per gli azzurri, vista l’intraprendenza dei toscani ,guidati dal tecnico Andreazzoli,senza dimenticare pero’ che gli azzurri vogliono riprendere il cammino, dopo la “frenata “ contro l’Atalanta. Napoli – Empoli,negli ultimi anni, risulta essere una gara ad appannaggio azzurro, infatti nella stagione 2018/19, gli azzurri s’imposero con un secco 5 a 1! Mentre se guardiamo sulla sponda toscana, l’ultima vittoria dell’Empoli,all’ allora San Paolo, risale alla stagione 2007/2008, dove i toscani s’imposero’ per 3 a 1. Mentre l’ultimo pareggio tra le due compagini, risale alla stagione 2001/02, in serie cadetta, con il risultato di 0 a 0. Gli “scontri tra le due squadre, dispuitate al Maradona oggi, San Paolo ieri, sono stati 11, tra campionato e Coppa Italia, partendo dal 1986/87, dove il Napoli si laureo’ per la prima volta campione d’Italia, che vedono, tra Serie A e B, 8 vittorie (una in Coppa Italia) degli azzurri, 2 pareggi ed 1 sconfitta, con 28 reti siglate e ed 11 subite. Insomma si potrebbe definire una gara all’ insegna dello spettacolo.

