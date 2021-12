Napoli -Empoli 0 -1 …aggancio mancato!

Aggancio fallito per gli azzurri,che si piegano all’Empoli per 1 a 0, Cutrone ed una parobola di Anguissa regalano i tre punti ai ragazzi di Andreazzoli. Spalletti, che guarda dalla tribuna, sceglie l’attacco leggero con Mertens punta e senza Insigne, risparmiato ancora. La classifica dell’Empoli non è un caso ma frutto di lavoro, metodologia e principi precisi. il pressing intenso e le vericalizazioni, mettono in seria difficolta’ gli azzurri, dove Mertens non incide, e Zielinsky e costretto ad abbandonare anzi tempo per problemi respiratori, al suo posto Insigne. Onas impreciso,Lozano ed Insigne trovano in Vicario un vero e proprio bunker, Elmas invece e’ fermato dalla traversa. Nessuna sostituzione alla ripresa delle danze, per una ventina di minuti l’assetto dell’attacco napoletano rimane light: le occasioni arrivano ancora da fuori, con Vicario protagonista dell’avvio sui vari tentativi firmati Di Lorenzo, Insigne e anche di Politano, entrato al 63’ assieme a Petagna, che porta chili là davanti, subito dopo un gol di tacco annullato a Juan Jesus per fuorigioco. L’Empoli la sblocca in maniera fortuita, Corner per i toscani, Anguissa allontana sulla nuca di Cutrone, la palla torna verso la porta di Ospina e termina in rete. Qualcuno, vedi Politano e Insigne, potenzialmente pericoloso ma se la mira è giusta c’è comunque una risposta, o di Vicario o chi per lui (come Parisi, perfetto a murare di testa Insigne). Nulla da fare perciò: Napoli sconfitto e Empoli che continua a vivere un momento da favola.

