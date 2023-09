Napoli, ecco l’esito degli esami su Juan Jesus

Dopo il pareggio arrivato ieri in casa del Bologna per 0-0, un’altra brutta notizia si somma ai già poco positivi risultati in campionato.

Il club partenopeo deve fare i conti con l’infermeria piuttosto affollata. Tra i calciatori non a disposizione figura anche Juan Jesus: il difensore azzurro ha svolto esami clini approfonditi che hanno evidenziato una distrazione di primo grado del bicipite femorale sinistro.

Questo il comunicato del club:

“Dopo la gara di Bologna, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti all’SSCN Konami Training Center.

Gli azzurri preparano il match contro l’Udinese in programma mercoledì allo Stadio Maradona nel turno infrasettimanale della sesta giornata di Serie A.

La squadra si è divisa in due gruppi. Coloro che hanno giocato dall’inizio ieri, sono stati impegnati in lavoro di scarico in palestra.

Gli altri uomini della rosa, sul campo 1, hanno svolto possesso palla, partitina a campo ridotto e chiusura di seduta con esercitazione tattica.

Juan Jesus questa mattina ha sostenuto esami strumentali alla Clinica Pineta Grande che hanno evidenziato una distrazione di primo grado del bicipite femorale sinistro.

