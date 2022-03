Napoli: E se il motivo fosse una tattica sbagliata?

E se il motivo delle prestazioni discutibili del Napoli fosse una tattica sbagliata scelta da Spalletti? Con questa domanda si apre uno scenario sul rendimento del Napoli che forse fin ora non si era mai analizzato abbastanza.

Dopo la prova negativa con il Milan, si è messo in discussione il reparto offensivo della squadra di Spalletti che, escludendo Osimhen troppe volte lasciato solo, lascia a desiderare.

Un nuovo schema?

E’ possibile che in vista del recupero di Lozano e dei miglioramenti di Ounas, Spalletti possa decidere di cambiare lo schema di gioco, preferendo i due su citati ad Insigne e Politano, i quali stanno registrando scarsi rendimenti.

Siamo sicuri che il carente rendimento del Napoli possa essere attribuito solo ai calciatori? Va ricordato che il gioco del calcio non è creato solo dai giocatori ma anche dall’allenatore.

E se fossero le scelte dell’allenatore ad essere controproducenti per il Napoli. Non dimentichiamo che più volte Spalletti è stato accusato di aver effettuato cambi sbagliati, preferendo giocatori tecnici a quelli più fisici in partite cruente, oppure effettuando cambi troppo tardi a partita conclusa.

Le parole di Maio Giuffredi

Ed è prorpio in merito all’ultimo quesito che si è esposto Mario Giuffredi, agente di Politano, il quale ha dichiarato: “ Leggo delle critiche feroci che non condivido, sembrano loro il problema, ma gli esterni hanno segnato pochi goal perché il tipo di gioco di Spalletti non li favorisce: prevede più sacrifici nella zona difensiva“.

Perché non “imitare” i campioni?

Guardando la partita di Champions tra Real Madrid e PSG, tralasciando il fatto che le due squadre vantano in campo il gioco di grandi fuoriclasse, è possibile notare come per 90 minuti di gioco, tutti i ragazzi in campo corrono sfidando le leggi della fisica, combattendo fino all’ultimo istante per calciare la palla in rete, prendendo il pallone con tutti i mezzi a disposizione.

La domanda è: perché non imitare i campioni.

Forse l’unico giocatore del Napoli a prendere spunto da queste squadre è Osimhen, il quale spesso è il solo a dare ottimi rendimenti in campo, cercando, per quanto possibile, di “coprire” le mancanze gli altri.

In vista delle nuove disponibilità in panchina, quali saranno le scelte di Spalletti?

